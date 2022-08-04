Всех, кто пострижется до 8 августа, ждет богатство: календарь стрижек на август 2022

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Как выяснили астрологи, последний летний месяц станет самым удачным для того, чтобы уделить время своей внешности и попробовать новую стрижку. В августе лишь 12 дней будут подходящими для подобных изменений. О каких датах идёт речь – выяснил Сиб.фм.

Эксперты рекомендуют обновить прическу во второй половине августа, так как в ней больше всего благоприятных дней для стрижки. Так, посетить парикмахерскую можно 17, 18, 19, 22, 24, 25 и 31 августа.

Подстричь волосы в эти даты – значит привлечь в жизнь яркие и радостные события, стать удачливее и, конечно, избавиться от ненужного груза.

Изменение прически также можно запланировать на 7 августа: стрижка в этот день сделает восприятие мира более тонким, а ум – проницательным. Желающие постричься 8, 9 числа могут смело ожидать позитивных перемен в жизни, к ним придет удачливость и богатство.

Однако в другие дни от похода к парикмахеру лучше отказаться. Особенно неблагоприятными для стрижки являются 5, 13, 14 и 16 августа. Стрижка в этих числах может навлечь на человека беды, расшатать устойчивость его духовного мира, привести к оттоку денег и повреждению имущества.

Остальные числа августа – 6, 8, 11, 12, 15, 20 и 21 – нельзя назвать благоприятными для стрижки. Так, изменение прически 6 августа может благоприятно отразиться на здоровье волос, но плохо повлиять на духовное состояние человека. Те, кто пойдет в салон красоты 8 числа, могут столкнуться с повышением давления или тревожностью, а стрижка 11 августа грозит появлением недоброжелателей.

Ранее Сиб.фм публиковал лунный календарь, в котором указаны благоприятные дни для осуществления следующих дел: косметологических процедур, оздоровительных процедур и работ по огороду.

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