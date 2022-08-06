Астрономическая ночь проходит в Буграх на левом берегу Новосибирска

Фото сообщества "Бугринский комитет" во "ВКонтакте"

В Буграх на левом берегу Новосибирска в данный момент проходит "Астрономическая ночь": всех гостей микрорайона кормят арбузами и дают посмотреть в телескоп.

Для частного сектора, который расположен вдоль берега реки Тула, это мероприятие уже традиционное. Однако в телескоп здесь не смотрели с 2019 года, пока был карантин. Сейчас активисты вновь запаслись сладостями и арбузами для всех желающих и ждут гостей.

"Наблюдательная площадка будет расположена на берегу реки Тула (возле мостика по ул.Магнитогорской), – рассказал местный активист Антон Нелидов. — Так же в программе: чай со смородиновым листом и мятой из настоящего самовара на дровах, печеньки и арбузы".

Мероприятие проводит некоммерческая организация "Новосибирское астрономическое общество", которая занимается популяризацией знаний в области астрономии, астрофизики и космонавтики.

Напомним, подобное же мероприятие в этом году проходило на площади Калинина 10 июня.