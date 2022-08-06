День святых Бориса и Глеба 6 августа 2022: главный грех для верующих в этот день

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6 августа православная церковь будет почитать память Бориса и Глеба. В этот день верующие могут обратиться к ним с просьбой о помощи в трудных ситуациях, а также с просьбой защитить от нечести.

Кто такие Борис и Глеб?

Братья были младшими из сыновей князя Владимира. Борис был старше, он хотел посвятить свою жизнь служению Богу. Глеб же разделял стремление брата. Они видели пример князя Владимира. Известно, что князь был отзывчив к бедным людям.

Известно, что еще при жизни Владимира, Святополк хотел свергнуть отца, но заговор раскрылся. После смерти Владимира в 1015 году начались междоусобицы. Случилось так, что Святополк отправил людей, чтобы убить Бориса. Убийцы закололи и будущего святого, и его слугу Георгия, вставшего на их пути на защиту Бориса.

Впоследствии Святополк расправился и с Глебом, пригласив его в Киев. Хоть Глеб и знал уже об участи своего единоутробного брата, он покорился воле божьей.

В каких случаях верующие обращаются с молитвами к святым князьям?

Православные верующие могут читать молитвы, чтобы получить помощь от Бориса и Глеба в трудных жизненных ситуациях. Например, помолиться можно, когда есть болезни. В особенности это могут сделать те люди, которые страдают от заболеваний сердечной, а также опорно-двигательной системы. Также у святых просят спасти души и защитить от нечисти.

Традиции и запреты дня

У наших предков были свои традиции в это время. Верующие люди могут в праздничный день прийти в храм на богослужение. Также стоит помолиться Борису и Глеба, почитая память святых 6 августа.

В народе праздник называли еще Паликопной. Дело в том, что как раз в это время была пора гроз, причем многочисленных. Считается, что человеку не стоит идти работать в поле или даже на луга. Нельзя гневить небо, иначе есть риск того, что молния просто спалит сено.

Наши предки также отправлялись на сбор таких ягод, как черемуха и смородина. Хозяйки же делали на зиму заготовки из собранных днем плодов.

В эту дату существовали следующие запреты:

Не стоит начинать новые дела.

Запрещено смотреть на молнии во время того, когда в праздничный день начинается гроза.

Лучше не рубить лес для стройки дома.

Запрещено доверять чужим советам.

Не стоит делать веники для бани.

Запрещено в грозу окна оставлять открытыми. Их лучше зашторивать и закрывать.

Девушкам не стоит ходить с распущенными волосами.

Запрещено ругаться с родственниками.

Ранее Сиб.фм писал о том, какого числа Преображение Господне: обычаи и традиции праздника. Напомним, что совсем скоро православные верующие начнут соблюдать Успенский пост. Сиб.фм опубликовал календарь питания с 14 по 28 августа.

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