Для жителя Новосибирска знакомство с девушкой в ночном клубе обернулось воровством

Фото: скриншот с оперативного видео ГУ МВД России по Новосибирской области

Сотрудники полиции нашли прекрасную незнакомку с Алтая, которая ловко обобрала жителя Новосибирска, познакомившись с ним в ночном клубе.

Эта история приключилась ещё в середине июля. Тогда новосибирец в одном из развлекательных клубов познакомился с приехавшей из Алтайского края девушкой. Прекрасную незнакомку мужчина пригласил к себе домой и в ожидании интима удалился в душ. А гостья решила зря время не терять.

"Женщина, улучив момент, завладела его мобильным телефоном, после чего посредством приложения, похитила со счета денежные средства в размере 13 400 рублей. Совершив преступление, гражданка покинула квартиру потерпевшего. Обнаружив пропажу, мужчина сообщил о данном факте в полицию. Выяснилось, что похищенное гражданка потратила на собственные нужды",

– сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Были ли удовлетворён мужчина или незнакомка сразу сбежала – в полиции умалчивают. А вот разочарованный любовник отправился в полицию и написал заявление. Через две недели обманщицу вывели на чистую воду.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.", – добавили в полиции.

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