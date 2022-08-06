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Губернатор Новосибирской области рассказал, что производится в России из-за санкций

Фото Губернатор Новосибирской области рассказал, что производится в России из-за санкций
Фото Губернатор Новосибирской области рассказал, что производится в России из-за санкций

Фото правительства Новосибирской области

Глава Новосибирской области Андрей Травников побывал на мероприятиях, посвящённых празднику "День поля-2022" и высоко оценил развитие агрокомплекса региона. Также губернатор рассказал, какое производство в России возродилось после введённых санкций.

В рамках "Дня поля-2022" в Новосибирской области прошла выставка, где 90 производителей представили свои достижения – это комбайны, культиваторы почвы и многое, многое другое. Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, на развитие отрасли отчасти повлияли и введённые санкции.

«Сегодня мы абсолютно уверены, что цифровизация, эффективность и прозрачность деятельности, применение современных технологий, взаимодействие с наукой – это те приоритеты, которые дают осязаемые результаты. Тот тренд, который мы взяли несколько лет назад – уделять внимание не только объёму производства и сохранению предприятий, но и повышению их самостоятельности за счёт роста производительности, эффективности — себя оправдал. В любой тяжелый год – вне зависимости от причины трудностей: будь то погода, капризы рынка или санкции – именно такая хорошая технологическая основа помогает нашим аграриям все эти трудности преодолеть и выйти даже с выигрышем, с прибылью», — рассказал Андрей Травников.

Санкции стали толчком к развитию прежде всего для производителей сельскохозяйственной техники, которые теперь выпускают продукцию, аналогичную западной.

«Прошло два-четыре месяца, многое производится не просто в России — в Новосибирской области»,

— отметил Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области рассказал, что после введения санкций в регионе создан и развивается Сибирский биологический научно-образовательный центр мирового уровня – СибБиоНОЦ, который объединяет целый ряд инновационных предприятий и организаций.

«Первые результаты уже есть: это и новые семена томатов, новая продукция пищевых добавок для животноводства. Призываю всех заинтересованных специалистов присмотреться к этой структуре, она развивается под эгидой Правительства Новосибирской области и под моим личным контролем. Мы постараемся развернуть поддержку не только сельхозпроизводства, но и промышленности, научной и инновационной деятельности в сторону СиббиоНОЦ", – говорит губернатор Новосибирской области.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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