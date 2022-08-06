Клиенты арестованной супружеской пары адвокатов в Новосибирске остались без денег перед судом

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Центральный районный суд Новосибирска арестовал супружескую пару юристов из коллегии адвокатов "Линия защиты": клиенты остались в шоке, заплатив деньги перед судом.

4 августа Центральный районный суд избрал меру пресечения адвокатам Наталье Юзжалиной и Дмитрию Ефимову. Женщина пробудет под домашним арестом до 2 октября, а её мужа на 1 месяц и 29 дней отправили в СИЗО.

Наталья Юзжалина несколько лет работала старшим помощником прокурора Октябрьского района и поддерживала обвинение по некоторым громким делам. Например, таким как дело крупнейшей новосибирской секты "Ашрам Шамбала", которую по суду запретили в России.

Однако в последние годы Наталья и её супруг Дмитрий Ефимов были ведущими адвокатами в бюро "Линия защиты". Пока неизвестной по какой уголовной статье правозащитникам предъявляют обвинение. Однако многие клиенты, которые заплатили адвокатам деньги за предстоящие суды, сейчас находятся в шоке.

"У нас суд в 20 числах августа. Сейчас оба телефона адвокатов недоступны. Мы заплатили за представление в суде наших интересов более 80 тысяч рублей. И что теперь делать? Неизвестно",

– рассказала одна из потерпевших по делу о побоях Мария.

Скорее всего, обвинения в адрес адвокатов будет связано со статьёй мошенничество. Или, возможно, речь идёт о каких-то финансовых махинациях. Так, например, в Советском районном суде Новосибирска сейчас рассматривают уголовное дело бердского правозащитника Михаила Зуева, которого обвиняют в растрате денег коллегии адвокатов после разногласий и ссоры.