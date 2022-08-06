LADA Priora сбила ребёнка в Новосибирске

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После ДТП в Первомайском районе Новосибирска в больницу поступил 10-летний ребёнок с переломами.

5 августа в 16.35 LADA Priora ехала по улице Подъёмная в Первомайском районе. 33-летний водитель не справился с управлением у дома №74 на улице Старое шоссе. Под колёса отечественной машины попал 10-летний мальчик, который предположительно переходил проезжую часть по зелёному сигналу светофора.

"В результате ДТП мальчик 2012 года рождения пострадал и доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте ДТП работает экипаж ДПС и устанавливает все обстоятельства происшествия", – добавили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.