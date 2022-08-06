Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

Авто проиcшествия

LADA Priora сбила ребёнка в Новосибирске

Фото LADA Priora сбила ребёнка в Новосибирске
Фото LADA Priora сбила ребёнка в Новосибирске

Коллаж Сиб.фм: фото "АСТ-54" во "ВКонтакте"

После ДТП в Первомайском районе Новосибирска в больницу поступил 10-летний ребёнок с переломами.

5 августа в 16.35 LADA Priora ехала по улице Подъёмная в Первомайском районе. 33-летний водитель не справился с управлением у дома №74 на улице Старое шоссе. Под колёса отечественной машины попал 10-летний мальчик, который предположительно переходил проезжую часть по зелёному сигналу светофора.

"В результате ДТП мальчик 2012 года рождения пострадал и доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте ДТП работает экипаж ДПС и устанавливает все обстоятельства происшествия", – добавили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13550
Выплата 10 000 рублей к школе: будет или нет в 2022 году
13380
Успеть на растущую луну: календарь стрижек на август 2022
11722
День железнодорожника 7 августа 2022: новые красивые открытки с поздравлениями в стихах и прозе
10932
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
9464
Настоящий удар для родителей школьников: что известно о выплате 10 000 к школе в 2022 году
9270
В Красноярске четверо мужчин выкопали могилу для изнасилованной ими женщины
8718
Названы породы чувствительных к жаре собак