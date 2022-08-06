Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать

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Первый из трёх Спасов – Медовый. Ежегодно он отмечается 14 августа и совпадает с началом Успенского поста. Считалось, что именно к этому числу мед в ульях созревает до полной готовности и его можно собирать. Также люди верили, что мед становится целебным и вылечит от многих болезней.

Откуда произошло название?

Медовый Спас называют еще Мокрым Спасом, или Спасом на воде. В церковном календаре 14 августа и вовсе значится Происхождением Честных Древ Животворящего Креста Господня. Согласно легенде, в древние времена в городе Константинополе (ныне Стамбул) разразилась страшная эпидемия. Ни врачи, ни знахари не знали, как ее победить. Тогда местные священники вынесли из храма Святой Софии частичку креста, на котором распяли Иисуса Христа, и осветили ею местные водоемы. Говорят, что после этого болезнь исчезла и больше никогда не возвращалась.

Именуют Медовый Спас и Макавеем – в честь мучеников Маккавеев, 14 августа — день их памяти. Вторая версия происхождения этого названия, более народная, — от слова «мак», созревающий именно в это время. В Макавей принято готовить постную выпечку и блины с маком и медом.

Традиции праздника

Так как Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста, то и правила питания необходимо соблюдать строго. В меню часто входит постное печенье — шулики, которое сверху поливают медом. Мясо, жирная еда и алкоголь исключены.

Мед можно было употреблять в пищу только после освящения его в церкви. Соты клали на новую деревянную посуду, а затем угощали гостей. Однако нельзя было устраивать шумное торжество и громко разговаривать. Люди верили, что чем тише себя ведешь, тем быстрее душа очистится.

В день Медового Спаса семьи ходили купаться в ближайший водоем, чтобы избавиться от грехов и болезней. Но после 14 августа люди уже прекращали купаться в озерах, прудах, реках. Так как считали, что вода в этот период уже холодная и можно простудиться.

Кроме того, в Медовый Спас принято собирать не только мед, но и мак. Хозяйки готовила из продукта праздничные угощения, а также делали обереги от порчи и сглаза. В торжество домашние работы и работы в поле отменялись.

Вечером люди собирались за большим столом и тихо благодарили Бога за еду. Начинали ужин с ложки меда. Перед употреблением загадывали желание, которое, как считали наши предки, сбывалось.

Приметы на Медовый Спас

Если в этот день идет дождь – значит целый год не будет лесных пожаров.

Ласточки и стрижи улетают на юг – ночи станут холоднее.

Погода в этот день говорит о том, каким будет следующий год: если идет дождь – к холоду, жара – к теплу, соответственно.

Если розы начинают отцветать, то и лето заканчивается.

Если праздновать этот день шумно, можно пчел напугать и урожая в будущем году лишиться.

В этот день заканчивается лето и начинается пора дождей.

В Медовый Спас нельзя работать — только мед собирать.

Если подать мед или деньги нищему у церкви, то будут прощены грехи.

Напомним, что россияне будут отмечать Яблочный спас – 19 августа и Ореховый спас – 29 августа. Сиб.фм писал о том, что нужно подавать к столу в Ореховый спас, а также публиковал рецепт яблочного пирога к Яблочному спасу.

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