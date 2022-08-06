На пяти улицах в Новосибирске появилась разметка для электросамокатов

Фото пресс-службы компании "Whoosh"

В компании "Whoosh" рассказали, что начали наносить разметку для электросамокатов в Новосибирске: места для стоянки уже появились на пяти улицах.

Как рассказали в кикшеринговой компании, всё это согласовано с городскими властями. Первыми в план попали улицы Советская, Урицкого, Дуси Ковальчук, Нарымская и Вокзальная магистраль. Так, на каждой из них белой разметкой обведено место, где следует оставлять электросамокаты.

"Площадь парковочного места 2 м2, что позволяет разместить 5-6 самокатов,

– рассказали в пресс-службе компании "Whoosh", – Наш сервис не использует модель свободной парковки (free-float), когда самокат можно оставить где угодно. Самокаты Whoosh можно парковать только в особых точках — виртуальных парковках — отмеченных в приложении знаком «Р». Виртуальная парковка – современный и удобный для города способ организации мест стоянок электросамокатов. В отличие от системы free-float, при которой арендный самокат можно оставить в любой точке, виртуальные парковки разрешают заканчивать поездки только в определенных местах, указанных на карте приложения".

Как поясняют в кикшеринговой компании, её представители решили не устанавливать каких-то физических конструкций, а обозначить парковку лишь линией на асфальте. Также сотрудники "Whoosh" перед тем, как рисовать парковки, учли предпочтения прокатчиков: где именно чаще всего оставляли новосибирцы арендованные самокаты.

Напомним и о том, что сервис проката электросамокатов Whoosh разработал механизм определения количества пассажиров во время проката: за двоих на одном транспортном средстве в перспективе будут штрафовать.