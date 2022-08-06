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Назван предполагаемый виновник массовой аварии с военной техникой на трассе Новосибирск-Барнаул

Фото Назван предполагаемый виновник массовой аварии с военной техникой на трассе Новосибирск-Барнаул
Фото Назван предполагаемый виновник массовой аварии с военной техникой на трассе Новосибирск-Барнаул

Фото: группа «Инцидент Барнаул» во «Вконтакте»

Полиция Алтайского края провела авторазбор массовой аварии с участием Porsche Cayenne, «Жигулей» и зенитно-ракетного комплекса на трассе Новосибирск-Барнаул.

Фото с места необычной аварии, которая произошла ещё 3 августа, попало накануне в «Инцидент Барнаул» во «Вконтакте». Как рассказывают очевидцы, на трассе друг друга нашли Porsche Cayenne, автомобиль ВАЗ-2107, который ехал впереди него, и военная техника СКШ «МАН 7917».

На трассе Новосибирск-Барнаул растянулась пробка на пять километров. Автоинспекторы Госавтоинспекции Алтайского края провели авторазбор, чтобы установить виновника ДТП, в котором пострадали 3 человека.

«Предварительно установлено, что водитель, 28-летний мужчина, двигаясь на автомобиле Porsche Cayenne со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля ВАЗ-2107 под управлением 36-летнего водителя и совершил с ним столкновение»,

– пришли к выводу в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Поэтому все расходы на восстановление машин-участников ДТП теперь, скорее всего лягут, на водителя Porsche Cayenne и его страховую компанию.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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