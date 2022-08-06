Под Новосибирском с рельсов сошли вагоны с углём

Фото: СУ Восточного МСУТ на транспорте СК РФ

Следователи работают на месте крушения вагонов с углём на станции Барабинск в Новосибирской области – уточняется количество пострадавших.

О том, что утром 6 августа с рельсов в Барабинске сошли вагоны, сообщили в СУ на транспорте Восточного МСУТ СК России. По данным следственного ведомства, сошли вагоны состава гружёного углём.

Сейчас удалось полностью восстановить движение на железнодорожной ветке. Уточняется, потребовалась ли кому-то из персонала помощь медиков. Однако пострадавших в момент крушения нет.

Также в следственном управлении на транспорте СКР рассказали, что на данный момент проводится проверка по факту произошедшего. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

В случае уголовного преследования, сотрудникам железной дороги может грозить штраф до 300 тысяч рублей и даже лишение свободы сроком до 2 лет. Предположительно, сход вагонов мог произойти и из-за перегрузки.