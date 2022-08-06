В Минприроды Новосибирской области назвали сборы брусники незаконными

Фото из публикации сообщества «Грибная Академия» ВКонтакте

В соцсетях жители Новосибирска хвастаются вёдрами собранной брусники – однако в Министерстве природных ресурсов и экологии региона сообщили, что это пока вне закона.

Всё началось с того, что участница сообщества «Грибная Академия» рассказала, как ей удалось собрать в Караканском бору 33 литра спелой брусники. Такой рекорд женщина установила за три часа. Оказалось, что бруснику вёдрами собирают и другие участники сообщества.

После обилия информации о сборах брусники официальный комментарий выпустили в Министерстве природы и экологии Новосибирской области, и в ведомстве сообщили, что сбор орехов и ягод в регионе пока запрещён.

Сроки для сбора дикоросов устанавливаются для того, чтобы сберечь лесные ресурсы и способствовать их своевременному восстановлению.

"С 26 августа на всех лесных участках области (за исключением лесосеменных плантаций) можно собирать кедровые орехи, с 19 августа на всех лесных участках региона – ягоды брусники, а с 9 сентября на всех лесных участках Новосибирской области – ягоды клюквы",

– рассказали в ведомстве.

Также представители Минприроды Новосибирской области отмечают, что в лесничествах проводятся регулярные рейды и нарушителей штрафуют.