В Новосибирске на Михайловской набережной появится итальянская «Свадебная карусель»

Фото Сиб.фм

На Михайловской набережной в Новосибирске появится итальянский аттракцион для молодожёнов.

Такая "Свадебная карусель" уже есть в Ставрополье, и она очень полюбилась на юге России молодожёнам. Итальянский аттракцион предназначен для свадебных фотосессий.

Такая достопримечательность скоро появится и в Новосибирске – её уже начали монтировать на Михайловской набережной. Композиция дополнит богатый ассортимент аттракционов, которые уже полюбились новосибирцам.

"Мы ещё только начали устанавливать конструкцию, а у нас уже попросились на фотосессию несколько пар молодожёнов. Надеемся, в дальнейшем объект станет местной достопримечательностью", – рассказали владельцы аттракциона.