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В Новосибирске на Михайловской набережной появится итальянская «Свадебная карусель»

Фото В Новосибирске на Михайловской набережной появится итальянская «Свадебная карусель»
Фото В Новосибирске на Михайловской набережной появится итальянская «Свадебная карусель»

Фото Сиб.фм

На Михайловской набережной в Новосибирске появится итальянский аттракцион для молодожёнов.

Такая "Свадебная карусель" уже есть в Ставрополье, и она очень полюбилась на юге России молодожёнам. Итальянский аттракцион предназначен для свадебных фотосессий.

Такая достопримечательность скоро появится и в Новосибирске – её уже начали монтировать на Михайловской набережной. Композиция дополнит богатый ассортимент аттракционов, которые уже полюбились новосибирцам.

Фото В Новосибирске на Михайловской набережной появится итальянская «Свадебная карусель» 2

"Мы ещё только начали устанавливать конструкцию, а у нас уже попросились на фотосессию несколько пар молодожёнов. Надеемся, в дальнейшем объект станет местной достопримечательностью", – рассказали владельцы аттракциона.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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