В Новосибирске начался сезон ловли раков

Фото pixabay.ru, из паблика "Рыбалка в Новосибирске" в "ВК"

Сезон ловли раков начался в Новосибирской области в августе 2022 года.

Раки – это всемирно признанный деликатес. С начала августа и до конца октября — самое благоприятное время для их ловли. Рыбаки рассказали журналисту Сиб.фм, почему никто не раскрывает тайные места, где водятся раки, на что их лучше ловить и как приготовить вкусный деликатес.

"Раки не любят мутную воду"

«Самое сложное в ловле рака это их найти. Местоположение раков меняется практически каждый год из-за качества воды. Раки не любят мутную, грязную реку или озеро. Они в этом деле придирчивы. Если ты всё же нашёл место, где они обитают, то лучше никому об этом не говорить. Потому что скажешь одним, а на следующий день увидишь там ещё сто человек, которые разберут всё, или того хуже, будут мусорить», — поделился рыбак Анатолий Ящук.

Раки питаются не только водорослями и листьями, но ещё и пищей животного происхождения, например, мёртвой рыбой. Их привлекает сильный запах. Поэтому многие используют разлагающуюся рыбу или чеснок в качестве наживки.

Секрет ловли раков

«Раков можно ловить разными способами. Самый лёгкий — это с помощью раколовки. Нужно положить туда мясо рыбы, желательно уже разлагающиеся. Затем нужно погрузить раколовку на дно и всё. Дальше остаётся только ждать. Кто-то проверяет улов спустя несколько часов, а я, например, оставляю её на ночь и утром иду доставать», — поделился с журналистом Сиб.фм. рыбак Егор Долгов.

Некоторые рыбаки предпочитают ловить раков руками. Они залезают в норы к ракам, резко хватают и достают их. Для того, чтобы не повредиться, рыбаки используют специальные перчатки. Некоторые предпочитают ловить раков сетями, несмотря на то, что этот способ запрещён.

Главное — специи

«Приготовление раков — долгий процесс. Для начала важно хорошо промыть их под проточной водой, я делаю это около часа. Затем нужно вскипятить воду и отправить варить туда наш деликатес, примерно на 20 минут. Когда рак стал очень красным, можно добавлять любимые специи: соль, перец, чили, сухую петрушку, укроп. Через минут 10 десять можно доставать, чистить и наслаждаться вкусом», — рассказал рыбак Арсений Витаев.

Рыбаки поделились, что покупные раки не такие вкусные, как те, которые можно выловить и приготовить самому. В деликатесе больше всего любят клешни и хвостик. Мясо раков нежное и содержит полезные витамины и микроэлементы. Самое главное при готовке рака – варить его живым. Животное быстро разлагается, и если варить его мёртвым, то есть риск отравиться.