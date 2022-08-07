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общество

Автоматы по продаже воды на розлив установили на улицах Новосибирска

Фото Автоматы по продаже воды на розлив установили на улицах Новосибирска
Фото Автоматы по продаже воды на розлив установили на улицах Новосибирска

Фото «BFM-Новосибирск»

Во дворах жилых домов, а также перед офисными и торговыми зданиями в Новосибирске начали устанавливать автоматы по продаже воды на розлив.

Летом 2022 года на улицах Новосибирска начали активно устанавливать автоматы, в которых можно приобрести питьевую воду на розлив в собственную тару. Согласно данным 2ГИС, на данный момент водоматы на территории Новосибирской области устанавливают как минимум три компании.

Сейчас в городе функционирует 63 точки с такими установками. Все они действуют по единому принципу: очищенная питьевая вода продаётся в собственную тару покупателя. Чаще всего водоматы установлены на стенах на стенах жилых домов или в подъездах. Стоимость воды в среднем составляет около четырёх рублей за один литр.

«Очереди за водой не было, но за десять минут подъехали две машины, водители которых наполнили в водомате несколько пятилитровых бутылок. Оба сказали, что им нравится цена и устраивает качество, а об экологической составляющей они не особо задумываются. Хотя производители водоматов маркетинговую кампанию выстраивают как раз на теме экологии: продажа воды на розлив позволяет сократить выпуск пластиковых бутылок», — пишет издание «BFM-Новосибирск», журналист которого протестировал один из водоматов в центре города.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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