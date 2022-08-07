Автоматы по продаже воды на розлив установили на улицах Новосибирска

Фото «BFM-Новосибирск»

Во дворах жилых домов, а также перед офисными и торговыми зданиями в Новосибирске начали устанавливать автоматы по продаже воды на розлив.

Летом 2022 года на улицах Новосибирска начали активно устанавливать автоматы, в которых можно приобрести питьевую воду на розлив в собственную тару. Согласно данным 2ГИС, на данный момент водоматы на территории Новосибирской области устанавливают как минимум три компании.

Сейчас в городе функционирует 63 точки с такими установками. Все они действуют по единому принципу: очищенная питьевая вода продаётся в собственную тару покупателя. Чаще всего водоматы установлены на стенах на стенах жилых домов или в подъездах. Стоимость воды в среднем составляет около четырёх рублей за один литр.

«Очереди за водой не было, но за десять минут подъехали две машины, водители которых наполнили в водомате несколько пятилитровых бутылок. Оба сказали, что им нравится цена и устраивает качество, а об экологической составляющей они не особо задумываются. Хотя производители водоматов маркетинговую кампанию выстраивают как раз на теме экологии: продажа воды на розлив позволяет сократить выпуск пластиковых бутылок», — пишет издание «BFM-Новосибирск», журналист которого протестировал один из водоматов в центре города.