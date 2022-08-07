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общество

Крупный град побил урожай дачников под Новосибирском

Фото Крупный град побил урожай дачников под Новосибирском
Фото Крупный град побил урожай дачников под Новосибирском

Фото из паблика "Инцидент в Новосибирске" в соцсети "ВКонтакте"

В воскресенье, 7 августа, в Коченевском районе Новосибирской области прошёл сильный град.

Крупный град выпал в воскресенье, 7 августа, в селе Прокудское Коченёвского района. Осадки повредили урожай на огородах, а также находящиеся на улице авто. Об этом сообщили подписчики паблика «Инцидент-Новосибирск».

Августовский град прошёл в этот день и в поселке Приобский Новосибирского района.

В Новосибирске во второй половине дня начался сильный ливень, затопившие дворы и дороги в разных районах города.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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