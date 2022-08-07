Новосибирец в трусах попал в полицию после экстремальной попытки протрезветь

Фото МАСС в "ВК"
В Новосибирске 27-летний мужчина прыгнул с Октябрьского моста в реку, чтобы протрезветь.
Житель Новосибирска попал в полицию после неудачной попытки протрезветь. 27-летний мужчина прыгнул в Обь с моста, но был замечен отдыхающими. Они сообщили об инциденте спасателям.
Как рассказали в Муниципальной спасательной службе, на место происшествия незамедлительно вышел катер, а на Октябрьский мост выехал экипаж специалистов. Через некоторое время на мост поднялся и сам возмутитель спокойствия.
Мужчина объяснил, что пытался таким экстремальным способом протрезветь.
«Спасатели провели с мужчиной 1995 г.р. профилактическую беседу и передали его сотрудникам отдела полиции», — уточнили в МАСС.
В ведомстве также напомнили о риске травм при прыжках в воду с большой высоты.
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