Новосибирские байкеры провели праздничный заезд для детей из ЛДНР

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Сообщество новосибирских байкеров организовало праздничный мотозаезд для проходящих реабилитацию детей из Донецкой и Луганской народных республик.

6 августа байкеры из новосибирского мотосообщества посетили реабилитационный центр, в котором в настоящее время размещаются дети из ДНР и ЛНР. Сначала мотоциклисты провели показательный заезд, после чего началась праздничная программа: ребят учили кататься на мотоциклах, сделали красочные кадры с мототехникой, провели тематические конкурсы, и вручили всем байкерскую атрибутику.

«У ребят море улыбок, позитива и восторга, светящиеся глаза от счастья. Очередная бессонная ночь у детей от большого количества эмоций. В прошлом заезде дети не могли спать. Обсуждали и хвастались кто сколько раз прокатился», — написали байкеры в своём сообществе «MOTO-LiFE Мото жизнь Новосибирска».

Один из заездов так же прошёл этим летом: тогда байкеры навестили детей, приехавших в Новосибирск из Луганской народной республики.

Участники мотосообщества отметили, что после заезда 6 августа они проведут заключительное мероприятие — оно пройдёт 27 августа.

«Будем рады видеть всех желающих поучаствовать в таком добром мероприятии», — добавили мотоциклисты.

Они уточнили, что зрителями и участниками заезда становятся около 50 детей от 7 до 10 лет.

Как прошёл предпоследний благотворительный заезд, можно увидеть на кадрах фотографа Сиб.фм.