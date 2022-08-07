Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирские байкеры провели праздничный заезд для детей из ЛДНР

Фото Новосибирские байкеры провели праздничный заезд для детей из ЛДНР
Фото Новосибирские байкеры провели праздничный заезд для детей из ЛДНР

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Сообщество новосибирских байкеров организовало праздничный мотозаезд для проходящих реабилитацию детей из Донецкой и Луганской народных республик.

6 августа байкеры из новосибирского мотосообщества посетили реабилитационный центр, в котором в настоящее время размещаются дети из ДНР и ЛНР. Сначала мотоциклисты провели показательный заезд, после чего началась праздничная программа: ребят учили кататься на мотоциклах, сделали красочные кадры с мототехникой, провели тематические конкурсы, и вручили всем байкерскую атрибутику.

Фото Новосибирские байкеры провели праздничный заезд для детей из ЛДНР 2

«У ребят море улыбок, позитива и восторга, светящиеся глаза от счастья. Очередная бессонная ночь у детей от большого количества эмоций. В прошлом заезде дети не могли спать. Обсуждали и хвастались кто сколько раз прокатился», — написали байкеры в своём сообществе «MOTO-LiFE Мото жизнь Новосибирска».

Фото Новосибирские байкеры провели праздничный заезд для детей из ЛДНР 3

Один из заездов так же прошёл этим летом: тогда байкеры навестили детей, приехавших в Новосибирск из Луганской народной республики.

Участники мотосообщества отметили, что после заезда 6 августа они проведут заключительное мероприятие — оно пройдёт 27 августа.

«Будем рады видеть всех желающих поучаствовать в таком добром мероприятии», — добавили мотоциклисты.

Фото Новосибирские байкеры провели праздничный заезд для детей из ЛДНР 4

Они уточнили, что зрителями и участниками заезда становятся около 50 детей от 7 до 10 лет.

Как прошёл предпоследний благотворительный заезд, можно увидеть на кадрах фотографа Сиб.фм.

Фото Новосибирские байкеры провели праздничный заезд для детей из ЛДНР 5

Фото Новосибирские байкеры провели праздничный заезд для детей из ЛДНР 6

Фото Новосибирские байкеры провели праздничный заезд для детей из ЛДНР 7

Фото Новосибирские байкеры провели праздничный заезд для детей из ЛДНР 8

Фото Новосибирские байкеры провели праздничный заезд для детей из ЛДНР 9

Фото Новосибирские байкеры провели праздничный заезд для детей из ЛДНР 10

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

1

Теги

мотоциклы
Новосибирская область
байкеры
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16122
Выплата 10 000 рублей к школе: будет или нет в 2022 году
15884
День железнодорожника 7 августа 2022: новые красивые открытки с поздравлениями в стихах и прозе
11318
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
10295
Настоящий удар для родителей школьников: что известно о выплате 10 000 к школе в 2022 году
9345
В Красноярске четверо мужчин выкопали могилу для изнасилованной ими женщины
9246
Оставят без денег? Будет ли по 10 000 к школе в августе 2022
8820
Названы породы чувствительных к жаре собак