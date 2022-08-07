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Перевернувшийся КамАЗ с грузом зажал ногу водителя в Новосибирске

Фото Перевернувшийся КамАЗ с грузом зажал ногу водителя в Новосибирске
Фото Перевернувшийся КамАЗ с грузом зажал ногу водителя в Новосибирске

Фото и видео из группы "МАСС" в "ВК"

В Новосибирске на спуске с Ключ-Камышенского Плато перевернулся «КамАЗ» с сыпучим грузом.

40-летний водитель «КамАЗ» пострадал в результате опрокидывания грузовика. Во время спуска на улице Ключ-Камышенского Плато многотонник перевернулся, заблокировав водителя. Инцидент произошел вечером 6 августа, сообщили спасатели новосибирского МАСС.

Как рассказали в ведомстве, для оказания помощи мужчине потребовался гидравлический инструмент. Спасатели извлекли ногу, после чего достали водителя из кабины КамАЗ.

Пострадавшего на носилках транспортировали в карету скорой помощи.

Спасатели напомнили, что это уже не первое ДТП на данном спуске.

"Опасный участок дороги, где периодически опрокидываются грузовые автомобили. Рекомендуем при движении на опасном участке дороге максимально снизить скорость", — призвали они водителей.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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