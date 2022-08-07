Подозреваемый в нападении с ножом на прохожего житель Новосибирска сдался полиции

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Житель Новосибирска, подозреваемый в нападении с перочинным ножом на прохожего, сам сдался правоохранительным органам.

2 августа сотрудники медучреждения сообщили в Калининский отдел полиции о поступлении 37-летнего мужчины с проникающим колото-резаным ранением в живот. Пострадавший рассказал: 1 августа он стал участником конфликта с прохожим — словесная ссора быстро переросла в драку, и оппонент ударил мужчину перочинным ножом в живот. По словам пациента, инцидент произошёл около дома на Учительской, 1.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, после того как полицейские опросили возможных свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения поблизости, удалось отследить, куда скрылся подозреваемый в нападении. Сотрудники полиции направили розыскные ориентировки в том числе и в СМИ, после чего в отделение добровольно пришёл 36-летний житель Калининского района. 4 августа мужчине было предъявлено обвинение.

4 августа ранее не судимому мужчине предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». На время расследования подозреваемый находится под действием подписки о невыезде.