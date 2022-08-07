10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России

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В августе семьи с детьми уже вовсю начинают закупаться необходимыми школьными принадлежностями и формой. Однако с каждым годом сборы к школе становятся все дороже. Поэтому родители все ещё надеются на финансовую поддержку от государства для школьников. Будет ли выплата в 2022 году – выяснил Сиб.фм.

В 2021 году перед началом учебного года по указу главы страны Владимира Путин семьи с детьми получили денежную поддержу на подготовку к школе. Указ был подписан 2 июля, после чего уже в августе родители начали получать по 10 000 рублей.

В текущем году тема единовременной выплаты также актуальна, родители ждут новостей по данному пособию. Однако на данный момент информации о повторении такой выплаты нет, но еще все может поменяться.

Напомним, что необходимость повторения выплаты на подготовку к школе уже поддержали в Государственной думе. Депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов предложил возобновить в 2022 году единовременную выплату 10 000 рублей семьям с детьми к 1 сентября.

Депутат отметил, что семьям с детьми-школьниками такая выплата безусловно необходима, так как на сегодняшний день в России достаточно высокий уровень инфляции. Кроме того, с каждым годом растут расходы на подготовку детей в школу.

При этом в бюджете страны средства на такие выплаты есть. По итогам первого полугодия в федеральный бюджет России, в связи со значительным ростом цен на энергоносители, поступили дополнительные доходы — полтора триллиона рублей.

Отметим, что некоторым семьи получат в августе пособия, которые можно потратить на подготовку детей к новому учебному году. Речь идет о пособии на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Выплата назначается после комплексной оценки нуждаемости семьи. Выплата положена тем семьям, в которых среднедушевой доход на человека ниже прожиточного минимума. В зависимости от дохода также определяется размер выплаты: сумма пособия может составлять 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Кроме того, например, в Новосибирской области некоторые семьи могут получить и другие выплаты к школе: это выплата в размере 300 рублей на канцелярские товары, единоразовое пособие 2 000 рублей на покупку одежды для школы, а также по 5 000 рублей на первоклассника многодетной семье и выплата в размере 10 000 рублей для абитуриентов из многодетных семей.

Ранее Сиб.фм писал о том, как в Госдума отреагировали на необходимость выплаты к 1 сентября. Как семьям с детьми получить материальную помощь, а также кто из родителей получит выплату на детей от 6000 до 12000 рублей.

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