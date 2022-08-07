Фото Светланы Корниенко, видео "АиФ-Новосибирск"

Вечером в воскресенье, 7 августа, в Заельцовском парке Новосибирска сгорел ресторан Shalet.

Двухэтажный ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска вечером 7 августа. По предварительным данным, пострадавших среди персонала и посетителей нет.

"Насколько я знаю, все сотрудники успели выбежать, а посетители и так находились на летних верандах, поэтому не пострадали", — рассказала очевидица пожара Алёна.

Вероятной причиной пожара могло стать замыкание. Точные причины случившегося еще предстоит выяснить.

Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, в 22:23 пожарно-спасательные подразделения выехали в Заельцовский район на пожар. На момент прибытия горела кровля здания открытым огнем.

"Со слов администрации, в здании находятся газовые баллоны. Также по оперативным данным внутри посетителей не было, самостоятельно эвакуировалось восемь человек персонала. Информация о пострадавших не поступала", — уточнили в спасательном ведомстве.

На месте работают 52 человека и 17 единиц техники. Организован оперативный штаб пожаротушения. В парке также дежурит карета скорой помощи.

По данным на 23:40, сотрудники МЧС России локализовали возгорание в ресторане. Тушение продолжается.

Как отмечается на сайте ресторана Shalet, в заведении имеется банкетный зал на 350 человек, а также летние веранды и беседки.