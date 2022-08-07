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общество

Жители Искитима встретили на улице города взрослого лося

Фото Жители Искитима встретили на улице города взрослого лося
Фото Жители Искитима встретили на улице города взрослого лося

Фото и видео из публикации сообщества «АСТ-54»

На улицах Искитима горожане заметили перебегающего дороги лося.

6 августа на улицах Искитима заметили особенного «гостя»: по дорогам города уверенно гарцевал лось. Судя по размерам животного, вышедшее к людям животное было достаточно взрослым. Бегущего по тротуарам и автодорогам лося зафиксировали камеры видеонаблюдения, а также регистратор машины одного из искитимцев. 7 августа видео опубликовали в сообществе «АСТ-54».

На записи, сделанной водителем, видно, как животное двигается по пешеходной дорожке, после чего преодолевает металлическое ограждение и пересекает проезжую часть.

На записи с камеры наблюдения можно разглядеть, как лось проходит мимо жилых домов и перебегает автомобильную дорогу, останавливаясь у домов с противоположной стороны.

«Какой красавец! А какая махина!», «Может квартиру купил в Искитиме», «Вообще наглец — правила не соблюдает, по сторонам не смотрит», — пошутили новосибирцы в комментариях к опубликованным видео.

Это не первый случай выхода лосей на обжитые людьми территории: например, одно из животных вышло на дорогу в Академгородке.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
дикие животные
лось
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