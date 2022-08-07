Жительница Новосибирска попала на карантин после теста на COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жительница Новосибирска сдала тест на коронавирус в поликлинике и оказалась на карантине после получения положительного результата.

С конца июля в Новосибирской области снова фиксируют увеличение количества заражений коронавирусной инфекцией: на 4 августа этот показатель был равен 105 случаям, в то время как на 5 число — уже 122. При этом в Новосибирске и регионе отмечается ощутимое снижение коллективного иммунитета: с 73% он снизился до 13%. Тем не менее, поликлиники города справляются с растущей нагрузкой: как рассказала одна из жительниц, заразившаяся COVID-19 в начале этой недели, ей открыли больничный на следующий день после заявки в поликлинику, к которой она прикреплена.

По словам Ангелины, она обратилась в поликлинику с симптомами заражения коронавирусом 2 августа. Утром женщина оставила в регистратуре заявку на вызов врача на дом — медик прибыла через несколько часов.

«Врач пришла после обеда: осмотрела, проверила сатурацию, после чего сказала сделать тест. Я сдала его в поликлинике утром 3 августа — очереди не было вообще. После обеда на «Госуслуги» пришло сообщение о положительном результате».

Утром 4 августа Ангелина сообщила об этом в поликлинику, и в этот же день к ней снова приехал врач.

«Он убедился, что с лёгкими всё в порядке, и так как кризисная точка заболевания к тому моменту прошла, назначили симптоматическое лечение — витамины и средства от кашля, чтобы не развились осложнения», — рассказала она.

Также медик сообщил женщине, что она должна провести в режиме самоизоляции ровно неделю с момента получения положительного результата теста на COVID-19.

Ей объяснили, что после недельного карантина сдавать повторный тест не потребуется, но по истечении этого времени Ангелине понадобится связаться с поликлиникой, чтобы там зафиксировали её текущее состояние.

«Всё общение — через регистратуру в поликлинике: я оставляю заявку, врач перезванивает в течение дня, чтобы уточнить информацию о самочувствии, и после этого будет решено, выпишут меня или продлят больничный ещё на какое-то время», —

уточнила женщина.

Напомним, недавно Сиб.фм составил список клиник, в которых новосибирцы могут сделать ПЦР-тест.