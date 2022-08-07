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Жительница Новосибирска стала самой красивой сибирячкой на конкурсе «Миссис Россия»

Фото Жительница Новосибирска стала самой красивой сибирячкой на конкурсе «Миссис Россия»
Фото Жительница Новосибирска стала самой красивой сибирячкой на конкурсе «Миссис Россия»

Фото: ВКонтакте/https://vk.com/natalikarolin

В Москве прошел финал конкурса красоты и материнства «Миссис Россия — 2022». Самой красивой сибирячкой была признана жительница Новосибирска Натали Каролин.

«Миссис Россия» — ежегодный конкурс красоты для замужних женщин и мам, который проводится под патронажем фонда «Планета женщин». Возрастной спектр участниц в этом году широкий — от 21 до 64 лет. Конкурсантки боролись за роль в сериале «Зины в деле» с участием актрисы Олеси Железняк.

Натали Каролин представляла на конкурсе Новосибирск и получила сразу два титула — «Миссис Сибири» как самая красивая сибирячка и «Миссис поэзия» за стихотворение, которое она посвятила своей дочери.

Натали Каролин — мама двоих детей и детский стилист, также владеет своим брендом одежды. Жительница Новосибирска открыла свою онлайн-школу, где делится советами красоты для мам девочек. Часть средств Натали Каролин отправляет в фонд помощи недоношенным детям и устраивает благотворительные мероприятия.

По словам сибирячки, титулы конкурса «Миссис Россия» не только дают ей возможность принимать участие в масштабных мероприятиях Сибири и быть членом жюри различных конкурсов, но и продвигать свой проект.

«Я буду награждать мам, которые являются мамами особенных детей или которые победили неизлечимые болезни. Они по-другому смотрят на жизнь, но они нашли силы начать жить по-новому, нашли силы и мужества прийти на конкурс и поделится своей историей. Ведь я сама прошла очень сложный путь, выхаживая 480-граммовую дочку», — говорит Натали Каролин.

 

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Автор:
Софья Сибрикова
журналист

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