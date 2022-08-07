Жительница Новосибирска стала самой красивой сибирячкой на конкурсе «Миссис Россия»

Фото: ВКонтакте/https://vk.com/natalikarolin

В Москве прошел финал конкурса красоты и материнства «Миссис Россия — 2022». Самой красивой сибирячкой была признана жительница Новосибирска Натали Каролин.

«Миссис Россия» — ежегодный конкурс красоты для замужних женщин и мам, который проводится под патронажем фонда «Планета женщин». Возрастной спектр участниц в этом году широкий — от 21 до 64 лет. Конкурсантки боролись за роль в сериале «Зины в деле» с участием актрисы Олеси Железняк.

Натали Каролин представляла на конкурсе Новосибирск и получила сразу два титула — «Миссис Сибири» как самая красивая сибирячка и «Миссис поэзия» за стихотворение, которое она посвятила своей дочери.

Натали Каролин — мама двоих детей и детский стилист, также владеет своим брендом одежды. Жительница Новосибирска открыла свою онлайн-школу, где делится советами красоты для мам девочек. Часть средств Натали Каролин отправляет в фонд помощи недоношенным детям и устраивает благотворительные мероприятия.

По словам сибирячки, титулы конкурса «Миссис Россия» не только дают ей возможность принимать участие в масштабных мероприятиях Сибири и быть членом жюри различных конкурсов, но и продвигать свой проект.

«Я буду награждать мам, которые являются мамами особенных детей или которые победили неизлечимые болезни. Они по-другому смотрят на жизнь, но они нашли силы начать жить по-новому, нашли силы и мужества прийти на конкурс и поделится своей историей. Ведь я сама прошла очень сложный путь, выхаживая 480-граммовую дочку», — говорит Натали Каролин.