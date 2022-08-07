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общество

Жительница Новосибирской области вонзила нож в грудь сожителя в пьяной ссоре

Фото Жительница Новосибирской области вонзила нож в грудь сожителя в пьяной ссоре
Фото Жительница Новосибирской области вонзила нож в грудь сожителя в пьяной ссоре

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Жительницу Новосибирской области задержали по подозрению в тяжком преступлении: женщина ранила сожителя ножом в грудь.

7 августа в МВД по Новосибирской области сообщили о задержании 48-летней жительницы Сузунского района, которую подозревают в совершении тяжкого преступления: женщина ударила ножом в грудь 49-летнего сожителя. О произошедшем стало известно 6 августа — в этот день в районную больницу Сузуна доставили мужчину с ножевым ранением грудной клетки, после чего медики направили информацию в правоохранительные органы.

После этого сотрудниками уголовного розыска была задержана 48-летняя безработная женщина, которая проживала вместе с пострадавшим. Следствием было установлено, что 6 августа пара вместе употребляля алкоголь, во время чего между ними началась ссора. Во время конфликта женщина нанесла мужчине удар кухонным ножом в область груди — позже орудие преступления было изъято.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Правоохранители дополнили, что женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и нарушение неприкосновенности жилища. Орудие преступления изъято.

Как писал Сиб.фм ранее, в августе стало известно о 62-летней жительнице Куйбышева, которая в состоянии аффекта насмерть забила сожителя бутылкой из-под водки.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
тяжкое преступление
Сузунский район
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