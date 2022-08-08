12-летняя школьница стала первой участницей автокросса на кузовных машинах в Новосибирске

Фото со страницы Анны Терешковой ВКонтакте
12-летняя спортсменка Полина Зачиняева заняла четвёртое место в Первенстве НСО по автокроссу среди автомобилей кузовного класса.
7 августа закончился один из этапов Первенства Новосибирской области по автокроссу: впервые в истории города участницей стала спортсменка 12 лет. Новостями о юной спортсменке поделилась вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на своей странице ВКонтакте.
Полина Зачиняева — воспитанница спортивной школы технического экстремального интеллектуального спорта. Она стала первой участницей соревнований такого возраста в кузовном классе автомобилей «Д2- юниор». Как рассказала вице-мэр, заезд в 2022 году стал для девочки первым: в нём она заняла четвёртую строчку.
«В будущем у спортсменки очень хорошие перспективы в автомобильном спорте», — отметила Анна Терешкова.
Как пояснила глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики, особенность спортивных машин кузовного класса в том, что на них могут выступать пилоты в возрасте от 12 до 70 лет.
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