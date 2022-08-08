Банк «Открытие» сократил ставки по льготной ипотеке

Фото: Банк «Открытие»

Банк «Открытие» продолжает снижать ставки по льготным программам «IT-ипотека» и «Дальневосточная ипотека».

Новая ставка по «IT-ипотеке» составит от 4,5% годовых. Максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для регионов-миллионников, 9 млн рублей для других регионов РФ. Размер первоначального взноса для всех регионов — от 15%. Оформить ипотеку могут специалисты аккредитованных в России IT-компаний в возрасте от 22 до 44 лет включительно.

Процентная ставка по «Дальневосточной ипотеке» также снижена, а сама программа стала еще доступнее. Теперь ипотеку могут получить работники медицинских и образовательных учреждений, которые работают на территории Дальневосточного федерального округа от 5 лет. Для таких заемщиков не будут применяться требования по возрасту и семейному положению. Ранее получить кредит по программе могли только семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышал 35 лет, либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка в возрасте до 18 лет. Остальные параметры остались неизменными: максимальный размер кредита составляет 6 млн рублей, первоначальный взнос – от 15%, срок кредитования — до 20 лет.

Заемщики, получившие одобрение кредитных заявок по ранее действующим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях

С полной информацией по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.