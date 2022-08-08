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Блогер Штефан сожгла загранпаспорт в знак поддержки России

Фото Блогер Штефан сожгла загранпаспорт в знак поддержки России
Фото Блогер Штефан сожгла загранпаспорт в знак поддержки России

Фото: Telegram-канал "Штефан знает!"

Самарский журналист и блогер Ксения Штефан сожгла свой загранпаспорт в знак поддержки страны.

По словам Ксении, сейчас в стране непростая ситуация. Многие люди, "псевдопатриоты", заработавшие состояние и имя в России, сбежали при первых же трудностях. Однако 33-летняя Ксения Штефан не из их числа. И это она решила доказать наглядным образом — сжечь загранпаспорт, об этом пишет издание sovainfo.ru.

Предварительно блогер заботливо отрезала обложку документа с изображением государственного герба РФ, а остальные страницы уничтожила.

"В знак поддержки своей страны я решила снять видеовызов и сжечь свой загранпаспорт. Скажу, что полыхал документ хорошо, а я не жалею о решении оставаться в родной стране с моими близкими и любимыми", — прокомментировала своё решение блогер.

Ксения пояснила, что этот шаг должен четко дать понять: она никуда не собирается уезжать из страны и поддерживает Россию.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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