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общество

Экономист объяснил, как легко заработать с помощью долларов

Фото Экономист объяснил, как легко заработать с помощью долларов
Фото Экономист объяснил, как легко заработать с помощью долларов

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Экономист посоветовал россиянам заработать на курсе доллара.

Экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин порекомендовал россиянам сыграть на скором изменении курса доллара. Об этом он завил в подкасте NEWS.ru.

Эксперт отметил, что сейчас доллар на МосБирже стоит 60,6 руб., однако правительство РФ с помощью интервенций (закупок доллара и повышения тем самым его курса) постарается укрепить его до 70–80 руб. Это нужно, чтобы увеличить рублевые поступления в бюджет от продажи нефти и других товаров за доллары. Сейчас бюджет теряет потенциальные доходы, поэтому курс могут скорректировать уже в августе, считает аналитик.

Если есть деньги, лучше сыграть на девальвации рубля (купив доллар по низкому курсу и продав позже по высокому. — NEWS.ru). Валюта сейчас гораздо ликвиднее других инструментов. Она вам даст гораздо больше, чем золото или недвижимость. Можно покупать ее в банке (наличными. — NEWS.ru), еще выгоднее — через брокерские счета на бирже, —

сказал эксперт.

В ближайшие десять лет Надоршин допускает рост курса доллара до 120–150 руб., что позволит России удешевить труд своих граждан для иностранных компаний и заработать на этом.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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