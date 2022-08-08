Колкер, Маслов, Шиплюк: как новосибирские учёные стали фигурантами дел о госизмене

Коллаж Сиб.фм: фото со траницы Дмитрия Колкера и сайта Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН

5 августа стало известно, что арестован и отправлен в «Лефортово» ещё один учёный — член-корреспондент СО РАН Александр Шиплюк. Директора Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН подозревают в госизмене.

Общественный резонанс поднялся после 30 июня. В этот день арестовали новосибирского физика Дмитрия Колкера. Советский районный суд Новосибирска постановил избрать меру пресечения больному раком 4-ой степени учёному в виде содержания в СИЗО.

Заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Института лазерной физики СО РАН заподозрили в госизмене. Возможно, арест бы не наделал столько шума, но уже в «Лефортово» Дмитрию Колкеру стало плохо, его доставили в больницу, где он скончался.

Государственная измена – довольная серьёзна уголовная статья. По санкции её можно сравнить даже с убийством. Осуждённый по 275 УК РФ рискует на 20 лет оказаться «в застенках».

Согласно официальным данным, поводом для обвинения Дмитрия Колкера стали лекции, которые учёный несколько лет назад читал в Китае. Ещё по одной из версий, заведующий лабораторией мог передать за рубеж секретные данные о разработках в области беспилотных летательных аппаратов для определения концентраций примесей метана в воздухе для геологоразведки. Учёный первым в России создал компактные газоанализаторы для БПЛА на основе квантово-каскадных лазеров и оптико-акустических детекторов.

Второй пошёл

Ещё раньше, 28 июня, был арестован и также отправлен в СИЗО замдиректора Института теоретической и прикладной механики имени С.А. Христиановича СО РАН Анатолий Маслов.

На данный момент всё, что известно об учёном, так это то, что жизни и здоровью ничего не угрожает, с ним работают московские оперативники и следователи.

Научный руководитель института, директором которого был Маслов, уверен в его невиновности. Однако Василий Фомин ранее сообщал, что Маслов сотрудничал с США, Китаем и Германией по заданию правительства.

В конце июля сотрудники Института теоретической и прикладной механики начинают собирать подписи в поддержку Анатолия Маслова с требованием освободить учёного из СИЗО. Его собирались направить в Москву, но, насколько известно корреспонденту Сиб.фм на данный момент, этого не произошло.

Ответная реакция

Текст письма также появился на сайте Института теоретической и прикладной механики имени С.А. Христиановича. В нём авторы просят не только выпустить Анатолия Маслова из СИЗО, но и избавить от уголовного преследования. В опубликованном материале были перечислены все достижения учёного.

«Работы Анатолия Александровича положили начало численному исследованию устойчивости сжимаемых течений в России. Им были поставлены пионерские эксперименты по исследованию устойчивости высокоскоростных пограничных слоев, а также предложен метод искусственных возмущений для моделирования волновых процессов в сдвиговых течениях, который в настоящее время всемирно известен как метод синтетических струй и широко применяется в самых разных задачах динамики вязкого газа», — говорится в письме учёных.

Этот документ подписали 437 человек, больше половины из которых доктора и кандидаты наук. Спустя несколько дней после появления этого письма стало известно и об аресте директора этого института.

«На прошлой неделе был арестован директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк. Его подозревают в государственной измене, учёного доставили в "Лефортово"»,

- подтвердил информацию Сиб.фм источник в правоохранительных органах.

Пока это вся информация, которая известна о судьбе Александра Шиплюка. В пресс-службе СО РАН официально комментировать происходящее отказываются, приглашая на научные мероприятия. Кстати, как сообщили Сиб.фм, именно сегодня, 8 августа, в институте, где двоих руководителей отправили в СИЗО, проходит конференция, посвящённая 65-летию учреждения.