МЧС устанавливает причину пожара в ресторане Shalet в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Дознаватели МЧС устанавливают причины пожара в ресторане Shalet в Заельцовском районе Новосибирска 7 августа.
В Новосибирске дознаватели МЧС выясняют причины ночного пожара в ресторане Shalet в Заельцовском парке. Специалисты испытательной пожарной лаборатории изъяли необходимые образцы для экспертизы. Возгорание, напомним, произошло поздно вечером 7 августа. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
Пожар в двухэтажном ресторане на улице Парковой начался после 22 часов 7 августа. К моменту приезда спасателей кровля заведения горела открытым огнем, при этом со слов администрации ресторана, внутри находились газовые баллоны.
Во время ЧП посетителей внутри не было, 8 человек персонала самостоятельно покинули здание.
Когда на место приехали сотрудники МЧС, кровля здания уже горела открытым огнём, а администрация рассказала о газовых баллонах внутри. К счастью, посетителей внутри уже не было, а 8 человек персонала эвакуировались самостоятельно.
По данным МЧС, горение происходило на площади 630 кв. м.
«Более четырёх с половиной часов пожарные осуществляли проливку и разбор обгоревших конструкций, чтобы исключить возможность повторного возгорания. Все неотложные работы завершились в 04:13», – сообщили в спасательном ведомстве.
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