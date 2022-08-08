Медотвод от вакцинации в августе 2022 года: кому нельзя ставить прививку от коронавируса «Кентавр»

Сиб.фм
На территории России наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Гражданам рекомендуют носить маски при поездках в общественном транспорте, а также проходить обязательную вакцинацию. Однако не всем можно её проходить. В материале Сиб.фм рассказываем, кому категорически нельзя делать прививку от коронавируса.
Новая волна коронавируса
Напомним, что в России 5 августа зафиксировали самый высокий уровень заражения COVID-19 – 18 555 человек.
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предполагает, что в этот раз число выявляемых заболевших за сутки не окажется таким же большим, как было в зимний сезон.
«Я думаю, что не должно быть больше 200 тысяч заболевших в сутки, как это было зимой, скорее всего, порядка 45–50 тысяч», — заявил он.
В свою очередь, вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов полагает, что пик новой волны COVID-19 в России стоит ожидать с приходом осени.
"Пик новой волны наступит точно раньше зимы, думаю, что в сентябре. Рост заболеваемости уже начался, он никуда не денется", – уверен специалист.
При этом, по мнению Чепурнова, цифры по заболеваемости могут повторить зимние максимумы.
"Я бы предполагал, что февральские цифры, 200 тысяч в сутки, воспроизведутся, потому что это тот же самый "Омикрон". Но это скорее интуитивный подход, пока нет достаточно убедительных оснований, что будет так или нет", – сказал вирусолог.
В начале августа Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, входящим в группы риска, носить маски в людных местах и в общественном транспорте.
Будут ли антиковидные ограничения?
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что до конца лета в России не будут вводить антиковидные ограничения. Эксперт прогнозирует, что в августе волна заболеваемости выйдет на пик, за которым в конце месяца последует длительное плато и даже небольшое снижение количества зараженных.
«В конце августа будет кажущийся перелом. После 20–25 августа рост заболеваемости может прекратиться, люди успокоятся. В связи с этим антиковидные меры отложат», — считает он.
Однако с началом учебного года и завершением сезона летних отпусков заболеваемость вновь начнет расти, считает специалист. По его мнению, уже в конце сентября все большую роль в этом станет играть подвариант "Омикрона" "Кентавр".
"После 20-х чисел сентября кривая заболеваемости вновь поползет вверх быстрыми темпами. И вскоре после этого по стране начнут вводить антикоронавирусные меры", – допустил Крючков.
Эксперт не исключает, что власти многих регионов, вероятно, начнут заменять рекомендательный масочный режим на обязательный.
"Скорее всего, ближе к октябрю многие регионы вернут обязательную вакцинацию", – добавил Крючков.
Кому нельзя вакцинироваться?
Напомним, что на сайте «Стопкоронавирус.РФ» опубликован полный перечень противопоказаний.
Противопоказаниями являются:
Есть также отдельные противопоказания для введения второго компонента вакцины. Пациенту дается медотвод от второго укола, если после первой инъекции наступили тяжелые поствакцинальные осложнения. К ним относятся:
Ранее Сиб.фм писал о первых симптомах нового вида мутации коронавируса, также россияне поделились собственными ощущениями от заболевания. Напомним, в Новосибирске заболеваемость COVID-19 выросла на 80% за неделю.
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