Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Бурый медведь сбежал от автомобиля под Новосибирском

Фото Бурый медведь сбежал от автомобиля под Новосибирском
Фото Бурый медведь сбежал от автомобиля под Новосибирском

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Медведь убежал по дороге от автомобиля в Коченёвском районе под Новосибирском.

Житель Коченевского района на автомобиле заставил медведь сбежать в лес. Об этом он рассказал в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Автор публикации также призывает быть внимательнее, гуляя в населенных пунктах Коченевского района. В зоне опасности не только окрестные леса, но и проселочные дороги.

Одного из зверей автор отпугнул, когда ехал на машине. Бурый медведь убегал от автомобиля по дороге, а когда расстояние между участниками погони стало сокращаться, убежал с дороги на обочину и затем в лес.

Напомним, с 8 августа правительство Новосибирской области возобновило выдачу разрешений на добычу медведей и барсуков.

Перед началом сезона охотник из Новосибирска рассказал о способах выживания при встрече с медведем. Главная рекомендация, конечно же — избегать встречи.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19500
Выплата 10 000 рублей к школе: будет или нет в 2022 году
17267
День железнодорожника 7 августа 2022: новые красивые открытки с поздравлениями в стихах и прозе
12909
Настоящий удар для родителей школьников: что известно о выплате 10 000 к школе в 2022 году
11864
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
10533
Оставят без денег? Будет ли по 10 000 к школе в августе 2022
9815
Ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска
9487
В Красноярске четверо мужчин выкопали могилу для изнасилованной ими женщины