Бурый медведь сбежал от автомобиля под Новосибирском

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Медведь убежал по дороге от автомобиля в Коченёвском районе под Новосибирском.

Житель Коченевского района на автомобиле заставил медведь сбежать в лес. Об этом он рассказал в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Автор публикации также призывает быть внимательнее, гуляя в населенных пунктах Коченевского района. В зоне опасности не только окрестные леса, но и проселочные дороги.

Одного из зверей автор отпугнул, когда ехал на машине. Бурый медведь убегал от автомобиля по дороге, а когда расстояние между участниками погони стало сокращаться, убежал с дороги на обочину и затем в лес.

Напомним, с 8 августа правительство Новосибирской области возобновило выдачу разрешений на добычу медведей и барсуков.

Перед началом сезона охотник из Новосибирска рассказал о способах выживания при встрече с медведем. Главная рекомендация, конечно же — избегать встречи.