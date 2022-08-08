Бурый медведь сбежал от автомобиля под Новосибирском

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер
Медведь убежал по дороге от автомобиля в Коченёвском районе под Новосибирском.
Житель Коченевского района на автомобиле заставил медведь сбежать в лес. Об этом он рассказал в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
Автор публикации также призывает быть внимательнее, гуляя в населенных пунктах Коченевского района. В зоне опасности не только окрестные леса, но и проселочные дороги.
Одного из зверей автор отпугнул, когда ехал на машине. Бурый медведь убегал от автомобиля по дороге, а когда расстояние между участниками погони стало сокращаться, убежал с дороги на обочину и затем в лес.
Напомним, с 8 августа правительство Новосибирской области возобновило выдачу разрешений на добычу медведей и барсуков.
Перед началом сезона охотник из Новосибирска рассказал о способах выживания при встрече с медведем. Главная рекомендация, конечно же — избегать встречи.
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