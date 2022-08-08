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экономика общество

Неофициальная Zara откроется в Красноярске 12 августа

Фото Неофициальная Zara откроется в Красноярске 12 августа
Фото Неофициальная Zara откроется в Красноярске 12 августа

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм (носит иллюстративный характер)

В Красноярске планируют открыть неофициальный магазин с товарами Zara после ухода бренда из России.

Магазин под названием Panika откроют в Красноярске с 12 августа. Об этом сообщает издание "Проспект Мира" ссылкой на владельца торговой точки, бизнесмена Александра Горбунова.

«Изначально открытие планировалось на 5 августа, но пока еще не приехали все те вещи, которые мы будем продавать, и плюс только закончили работы с входной дверью магазина», — сказал он журналисту издания.

Горбунов сказал, что в Panika будут продавать одежду Zara для женщин и детей, а также домашние вещи линейки Zara Home. Мужская коллекция должна появиться «ближе к осени».

Бизнесмен заявил, что планирует продавать вещи и других брендов испанского холдинга Inditex — Massimo Dutti, Bershka и Stradivarius. Он намерен ввозить товары в Россию по механизму параллельного импорта. Это первый известный случай в городе.

«У меня есть знакомая, которая живет в Казахстане и оформила там юридическое лицо. Через это юридическое лицо она покупает товары в местных магазинах Zara, после чего перепродает мне их и через СДЭК отправляет мне их сюда в Красноярск».

Горбунов сказал, что цены в Panika будут выше на 200-300 рублей, чем на официальном сайте Zara. В эту разницу бизнесмен хочет заложить расходы на доставку товаров в Россию.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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