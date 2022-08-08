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Ночной ливень обесточил 10 домов в Академгородке Новосибирска

Фото Ночной ливень обесточил 10 домов в Академгородке Новосибирска
Фото Ночной ливень обесточил 10 домов в Академгородке Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

После сильного дождя оказались затоплены дороги и повреждены электросети в Академгородке Новосибирска.

В ночь на 8 августа ливень в Академгородке подтопил около 10 домов и прилегающие к ним дороги. Также из-за стихии оказались повреждены электросети. Об этом сообщил глава администрации Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников для ТАСС.

Дождь длился несколько часов. За это время он подтопил некоторые дома и прилегающие к ним дорожки. Также выхлопные трубы некоторых автомобилей оказались в воде.

Как сообщает глава района, над устранением последствий работают городские службы. На утро остались неработающими 8 светофоров, а также электросеть в некоторых домах. Точное число домов Оленников не назвал.

Ливневая канализация не была рассчитана на такой объем осадков и оказалась затопленной. По данным гидрометцентра ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", за ночь выпало 17 мм осадков, что является абсолютным рекордом района. Прошлый рекорд был зафиксирован в 1990 году и составлял 12 мм.

Напомним, в начале июля сильный ливень затопил несколько автомобилей на Кропоткина. Как и в Академгородке, не справилась ливневка. А в конце июня после сильнейших дождей дважды затопило стоянку на Родниках. Транспорт почти полностью накрыло водой. Воду откачали, однако машины нуждаются в серьезном ремонте. Некоторые автомобили и вовсе не подлежат восстановлению.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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