Новосибирская область стала лидером по рождаемости и бракам в СФО

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В Новосибирской области в июне 2022 года рожали и женились чаще, чем в других регионах СФО.

В июне 2022 года в Новосибирской области родилось наибольшее число детей среди регионов Сибирского Федерального округа. Об это сообщила пресс-служба Росстата.

За июнь 2022 года в области зарегистрировали 2 299 новорождённых. Это на 158 детей меньше, чем в июне 2021 года, но все еще самое большое значение по рождаемости в Сибирском Федеральном округе.

Также НСО стала лидером по числу браков. ЗАГСы области за первый месяц лета зарегистрировали 2 075 бракосочетаний. А число разводов, напротив, снизилось на 5%: 1 093 заявления в этом году против 1 142 в июне 2021.

В то же время младенческая смертность в Новосибирской области также выросла. Для сравнения, в мае 2021 года скончалось на 18% меньше детей в возрасте до 1 года, чем в мае 2022.

Общая же смертность населения в июне превысила рождаемость на 30%. Несмотря на удельный рост, чистое количество смертей стало сильно меньше: в мае 2022 года их было зарегистрировано 3 022, а в июне 2021-го — 3 943.