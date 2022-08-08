Подозреваемую в убийстве матери девочку-подростка из Бердска отправили на экспертизу

Фото: СУ СКР по Новосибирской области

Стали известны подробности расследования уголовного дела 15-летней девочки, которая подозревается в убийстве своей матери: на вторник, 9 августа, назначена экспертиза.

В пятницу, 5 августа, вечером, в социальных сетях появилась информация, что в микрорайоне Бердска ребёнок зарезал собственную мать. Аноним сообщал, что девочке 10 лет, однако позже выяснилось, что ей 15.

В СУ СКР по Новосибирской области лишь подтвердили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Больше следователи о преступлении, предположительно совершённом несовершеннолетней, не проронили ни слова.

Тем не менее, расследование уголовного дела продолжается. К проверке также подключились социальные органы. Как выяснилось, семья считалась благополучной и на учёте в полиции не состояла.

«Мать особо не выпивала, так чтобы регулярно, но в этот день она находилась в состоянии опьянения, запах алкоголя был. Возможно, она тогда что-то праздновала или отмечала», — рассказал Сиб.фм собственный источник в социальных органах.

Известно, что с ребёнком сейчас работают не только следователи, но и психологи. Пока подросток не может объяснить случившееся.

«Завтра, 9 августа, девочку отвезут на экспертизу в психоневрологический диспансер. Девочку проверят на вменяемость»,

- добавил источник.

Если эксперты подтвердят, что девочка находилась в состоянии аффекта, это поможет ей избежать реального наказания.