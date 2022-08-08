Пожары в ресторанах Новосибирска: как горели "PuppenHaus", "Император" и "Shalet"

Фото: группа «АСТ-54», Густаво Зырянов / Сиб.фм, АиФ/ Вероника Лежнина, ГУ МЧС РФ ПО НСО

7 августа в Заельцовском парке сгорел двухэтажный ресторан Shalet. Владельцы уже заявили о многомиллионных убытках, но утверждают, что намерены полностью восстановить заведение. Сомневаться в этом не приходится: ранее в Новосибирске после серьёзнейших пожаров заново открылись и легендарный "PuppenHaus", и популярный "Император".

Тушили до 4 утра

Ресторан Shalet в Заельцовском парке Новосибирска загорелся вечером 7 августа. Пожарно-спасательные подразделения МЧС выехали на вызов в 22:23. Когда пожарные прибыли на место, у здания горела кровля.

Очевидцы сообщают, что все сотрудники успели выбежать, а посетители и так были на летних верандах, поэтому не пострадали.

Точную причину пожара предстоит выяснить дознавателям МЧС, пока же основная версия ЧП — возгорание в шашлычной на первом этаже из-за замыкания. Её придерживаются владельцы ресторана Shalet, рассказавшие журналисту "АиФ-Новосибирск" подробности случившегося.

Со слов внука владельца ресторана Радика, причинённый ущерб оценивается в несколько десятков миллионов рублей.

Он признал, что ресторан не был застрахован, но выразил уверенность, что удастся восстановить заведение.

«Планируем восстанавливать. Фундамент целый, стены целые. Крышу, правда, придётся сносить», — сказал он.

"Император" погорел

Это далеко не первый пожар в заведениях Новосибирска, который привлёк внимание СМИ. 29 сентября 2020 года полыхал гостиничный комплекс «Император».

Тушили его 80 спасателей МЧС с привлечением 24 единиц техники. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных — огонь бушевал на 600 квадратных метров. Тушение осложняли припаркованные у гостиницы-ресторана автомобили.

Вплотную к отелю был расположен мебельный салон, оборудованный газом, а с обратной стороны гостиницы — автомобильные гаражи. Также спасатели рассказали о большом количестве горючих материалов, входящих в каркас здания — это добавляло проблем с тушением, — и наличии в помещении электросиловых проводов.

Владелец здания Титал Шамоян оценил сумму ущерба в 50 млн рублей. Несмотря на огромные потери, через несколько месяцев "Император" был полностью восстановлен и вновь открыл двери для посетителей.

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Черный август 2019-го

В августе 2019-го в Новосибирске загорелся ресторан PuppenHaus, который по праву считался гастрономическим театром.

По версии конкурса International Leadersclub Awards, PuppenHaus входил в топ-3 ресторанов Европы в 2011 году, когда предприниматели Владимир и Анжелика Бурковские открыли его в Новосибирске на ул. Чаплыгина 65/1.

Его фасад и внутренние помещения украшали редкие куклы, которые сгорели вместе со внутренним убранством: коллекцию невозможно было спасти из-за пламени в 3 метра высотой.

Позже очевидец событий, один из посетителей ресторана, сообщил, что увидел искрящуюся розетку на мансарде. После искр из розетки показался открытый огонь, который распространился на весь третий мансардный этаж.

Пожар ликвидировали за полчаса усилиями 40 пожарных и 12 единиц техники. Никто не пострадал: сотрудники организованно вывели посетителей из ресторана.

Через некоторое время после ЧП заведение было восстановлено, и сейчас продолжает работать.