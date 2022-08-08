Продавцы брусники в Новосибирске заявили об алтайском происхождении ягоды

Фото Евы Бобкиной / Сиб.фм

В Новосибирске частники начали продавать свежую бруснику, несмотря на предупреждение Минприроды о запрете на сбор ягоды до 19 августа.

Минприроды Новосибирской области напомнило жителям региона о запрете на сбор брусники до 19 августа. Несмотря на это, сибиряки продолжают хвалиться в соцсетях богатым урожаем дикоросов, а частники успевают продавать царскую ягоду на площадях и рынках.

На Центральном рынке Новосибирска литр брусники продают за 250 рублей.

"Сбор 2022 года", — говорят продавцы, но уточняют, что ягода — не местная. Привезена с Алтая.

"Посмотрите, какая крупная, у нас такой еще нет", — рекламируют товар торговцы. Многие призывают брать ягоду "прямо сейчас", потому что к концу месяца она якобы подорожает.

"Сейчас товара много, поэтому дешевле", — говорят они.

Клюквы на прилавках пока нет. Её время — сентябрь. В августе же лучше всего запасаться брусникой и черникой.

Напомним, сбор брусники в лесах Новосибирской области официально разрешён с 19 августа.

С 26 августа можно добывать кедровые орехи, а с 9 сентября — клюкву.

"Сроки начала заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами для собственных нужд установлены с целью исключения причинения вреда лесным насаждениям и истощения имеющихся лесных ресурсов", — объяснили в ведомстве.

Там добавили, что в местах произрастания ягод и кедров патрулируются сотрудниками министерства.

Как ранее писал Сиб.фм, 4 августа жительница Новосибирска похвастала в соцсетях богатым уловом свежей брусники. В паблике «Грибная Академия» она рассказала, что за три часа собрала в Караканском бору 33 литра спелой ягоды.