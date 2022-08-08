«Расцветай на Авиастроителей»: застройщик предложил комфорт на высоте

Фото: ГК «Расцветай»

ГК «Расцветай» объявляет старт продаж в новом квартале «комфорт-класса» – «Расцветай на Авиастроителей». Срок сдачи – 4 квартал 2025 года.

«Расцветай на Авиастроителей» расположен в Дзержинском районе, на пересечении улиц Авиастроителей и 25 Октября. Эту локацию очень любят новосибирцы за хорошую транспортную развязку, сформированную социальную инфраструктуру и наличие зеленых зон.

Новый проект ГК «Расцветай» переменной этажности – 18, 9 и 25 этажей. Квартал спроектирован с учетом всех современных урбанистических трендов и запросов новосибирцев для комфортного жилья. Все секции образуют приватный, безопасный двор с детской игровой площадкой, workout комплексом и зоной отдыха.

секции "расцветай на авиастроителей" образуют приватный, безопасный двор с детской игровой и спортивной площадкой

На первом этаже располагаются коммерческие помещения, спроектированные с учетом требований современного стрит-ритейла – высокие потолки, видовые витрины, свободные планировки. Здесь разместятся кафе, детские центры и салоны красоты. Это предоставит жителям квартала разнообразные возможности для досуга и отдыха.

кафе, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов — у жителей "расцветай на авиастроителей" все необходимое расположено внутри квартала

Продуктовые магазины «Пятерочка», «Ярче», «Магнит», «Мария-Ра», общеобразовательные школы №153, №26 и №36, гимназия №12, детские сады №329 и №262, центр детского творчества, поликлиника №12, медицинские центры, 4 бассейна, 2 фитнес-зала, стадионы «Чкаловец» и ледовый дворец спорта «Сибирь» – все находится в шаговой доступности.

Удачное расположение квартала – 2 минуты до трамвайной остановки, 10 минут до ж/д станции «Новосибирск-Восточный», 10 минут на машине до метро «Заельцовская» и пл. Калинина – позволяет быстро добраться до любой точки Новосибирска.

По соседству с «Расцветай на Авиастроителей» сквер «Авиаконструктора Антонова». Основной достопримечательностью которого является памятник знаменитому гражданскому самолёту Ан-2. Также в шаговой доступности сквер им. Калинина и сквер Победы. В 15 минутах ходьбы «зеленая жемчужина» Новосибирска парк Сосновый бор, где можно неспешно прогуляться по тенистым аллеям, заняться спортом или посетить городские мероприятия.

Особенное внимание уделено проработке планировочных решений. В основе проектирования заложены принципы эргономики, эффективные планировки с функциональным пространством. В ассортименте квартиры от 23 кв.м. до 75 кв.м., коммерческие помещения. Жилье сдается с отделкой white box.

Покупая квартиру в квартале «Расцветай на Авиастроителей», можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров, а также беспроцентной рассрочкой от застройщика.

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Банки-партнеры: Банк ВТБ (ПАО); ПАО Сбербанк; АО Альфа-Банк и др.

Подробности у менеджеров отделов продаж по телефону: +7 (383)255-88-22

Центр продаж квартир компании «Расцветай»

Вокзальная магистраль, 8а