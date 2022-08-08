Сибиряки более 60% покупок совершают с помощью безналичной оплаты

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Аналитики СберИндекс и ЧекИндекс провели совместное исследование безналичных потребительских расходов в России. По его данным, во II квартале 2022 года в большинстве регионов Сибири более 60% покупок оплачивались безналичным способом.

Доля безналичных платежей ниже 60% сохраняется только в Новосибирской области и республике Хакасия – 59,7% и 58,3% соответственно. Лидером же среди сибирских регионов является Томская область – 66,8% платежей осуществляются безналичным способом. Далее в рейтинге безналичных регионов расположились Кузбасс с 63,5% и Республика Алтай с 63,3%.

Сибирские регионы показывают быстрый темп роста безналичных платежей – два региона вошли в тройку лучших регионов страны по этому показателю. Так, Республика Алтай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила безналичный торговый оборот на 6,1%, а Республика Тыва – на 7%.

В десятку лучших городов страны по росту доли безналичного оборота вошли красноярские Лесосибирск и Минусинск, а также столица Тувы – Кызыл: их показатели выросли на 7%, 6,7% и 6% соответственно.

Аналитики СберИндекс представили также рейтинг ста городов с наибольшей долей безналичных платежей в стране – восемь из них находятся в Сибири. Томск (67,6%) занял в рейтинге 18 место, дальше расположились Железногорск (66,7%), Северск (66,4%), Междуреченск (65,5%), Кемерово (65,4%), Новокузнецк (64,2%), Лесосибирск (63,6%) и Горно-Алтайск (63,4%).

Основным способом безналичных расчетов все еще остается оплата с помощью банковской карты, однако все большую популярность набирают новые способы оплаты. Клиенты банка могут оплачивать товары и услуги бесконтактно, без использования карты с помощью сервисов SberPay: при онлайн-покупках у более, чем 80 тысяч компаний, или при офлайн-покупках по QR-коду в 500 тысячах торговых точек по всей стране. При использовании SberPay клиентам не надо вводить реквизиты карты – оплата быстро и удобно происходит непосредственно в приложении СберБанк Онлайн. Кроме того, бренд продвигает способ безналичной оплаты услуг при помощи биометрии. Также благодаря платформе «Плати QR», бесконтактная оплата по QR-коду доступна не только клиентам банка, но и клиентам банков-партнеров, подключенных к платформе.

«Мы уверены, что за безналичными способами оплаты будущее – уже сегодня многие наши клиенты просто не носят с собой наличку, поскольку все, что им нужно, они могут приобрести при помощи карты. Это абсолютно безопасный и удобный способ оплаты товаров и услуг. На многих интернет-площадках и в мобильных приложениях доступна кнопка SberPay, мы также предлагаем использование QR-кодов», – рассказал заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Максим Волков.