Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года

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На территории РФ продолжает распространяться новый подвариант штамма-омикрон COVID-19 именуемый как «Кентавр». Согласно данным Роспотребнадзора, в конце июля было выявлено лишь семь случаев заражения новым штаммов, но учёные уверены, что данный вариант вируса уже получил более широкое распространение.

На сколько опасен «Кентавр»?

О новом подвиде «Кентавре» стало известно в середине июля текущего года, когда Национальный институт здравоохранения Нидерландов сообщил, что обнаружил в стране новый вариант штамма коронавируса «омикрон» BA.2.75. Его назвали в честь мифического существа с головой и торсом человека и телом лошади.

Похожую мутацию вируса нашли ранее в Индии, Австралии, Германии, Великобритании, США и Канаде.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что существует эволюционная ветка коронавируса. Ранее коронавирус видеоизменился несколько раз — так появились штаммы «альфа», «бета», «гамма», «дельта». Все они являются видоизмененными вариантами исходного уханьского штамма.

«Пока один циркулирует во множестве людей, происходит постепенный отбор вариантов, скажем так, еще легче передаваемых от человека к человеку. И вот эти варианты мы называем уже не просто вариантами «альфа», «дельта», «омикрон». Мы называем их уже субвариантами, поскольку они все-таки являются дочерними от варианта «омикрон», — уверен Нетесов.

Учёный отметил, что «Кентавр» как субвариант штамм-омикрона передается еще легче, чем сам омикрон. Но по течению заболевания все-таки менее опасен.

Вирусолог Петр Чумаков отметил, что данный субвариант будет распространяться гораздо быстрее и вызовет вспышку заболевания в августе — сентябре.

«Надеюсь, что она не будет связана с большим количеством госпитализаций и смертельных случаев», — говорит вирусолог.

Таким образом, специалисты более чем уверены, что паниковать не стоит, так как болезнь у пациентов протекает в легкой форме.

Стоит ли бояться нового подвида коронавируса, и кто может им заразиться?

В России и в Новосибирской области, в частности, наблюдается рост выявленных случаев заражения коронавирусом, причем подвариантами «омикрона» BA.4/BA.5 и «стелс-омикрона» BA.2. Зачастую заболевшие чувствуют себя удовлетворительно и не попадают в больницу.

Симптомы «Кентавра» похожи на симптомы «Омикрона»:

Общая слабость;

Сильная потливость;

Температура;

Насморк;

Боли в горле;

Кашель;

Воспаленные лимфоузлы.

Ученый Сергей Нетесов уточнил, что рискуют заразиться новой мутацией привычные по предыдущим волнам ковида категории граждан.

«Это лица старше 60 лет, больные диабетом I или II типа, люди с серьезными хроническими заболеваниями, люди с пересаженными органами, которые принимают соответствующие препараты, ну и те люди, которые до сих пор не вакцинировались и не болели», — заявил он.

Также специалист отметил, что всем по возможности нужно носить маски в общественным местах, а также пройти ревакцинацию. При этом вирусолог посоветовал дождаться сентября-октября — тогда будет выпущена новая версия «Спутника-V», направленная на борьбу с «омикроном».

Какие еще симптомы есть у «Кентавра»?

Замначальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева рассказала, что новый штамм "Кентавр" был официально зарегистрирован.

«Он впервые появился в Индии. Это разновидность "омикрона", только с одним измененным белком. Он более летучий, будет быстрее распространяться, он более заразен», – рассказала Метелева.

По ее словам, вирус будет переноситься сравнительно легко, стандарт лечения также не меняется – его основу составляют противовирусные препараты.

Замначальника департамента здравоохранения отметила, что у заболевших может наблюдаться апатия, ломота в мышцах, признаки любого ОРЗ, а также боли в животе, нарушения стула.

Также эксперт отметила, что при заболевании новой мутацией вируса способность чувствовать запахи может изменяться, но это не является характерным признаком.

Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова заявила, что сейчас врачи для установления диагноза могут только основываться на распространенной симптоматике.

«Если почувствовали боль в горле, то это с большой вероятность коронавирус, а не сезонная простуда. Это самый выраженный симптом на сегодня. При этом лихорадка и потеря обоняния ушли вниз списка. В число 20 наиболее частых симптомов входят кашель, заложенность носа, насморк, чихание, осиплость голоса. Менее распространенные: увеличение лимфоузлов, головные боли, усталость», — заявила Овсянникова.

Врач рекомендует обращаться в больницу при появлении перечисленных симптомов. Кроме того, она советует пользоваться масками и антисептиком.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске для вакцинации против коронавируса стали использовать препарат из Британии «Эвушелд». Учёные нашли новые вещества для борьбы с ковидом. Напомним, что в Новосибирской области был зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом.

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