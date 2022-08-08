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"Тотальный диктант" напишут в Новосибирске 8 апреля 2023 года

Фото "Тотальный диктант" напишут в Новосибирске 8 апреля 2023 года
Фото "Тотальный диктант" напишут в Новосибирске 8 апреля 2023 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Традиционная образовательная акция "Тотальный диктант" пройдет в Новосибирске 8 апреля 2023 года.

Организаторы Всероссийской акции «Тотальный диктант» сообщили о проведении мероприятия 8 апреля 2023 года. Результаты участников традиционно будут оцениваться по пятибалльной шкале оценок. Об этом сообщили в команде акции.

Предстоящий "Тотальный диктант" для Новосибирска станет 20-м по счёту. В 2021 году в просветительской акции приняли участие более 780 человек из 30 стран. Проверить уровень своей грамотности можно как очно, так и в формате онлайн.

Фото

В этом году автором текста диктанта стала писательница Марина Степнова — в России её знают благодаря таким произведениям, как «Женщины Лазаря» и «Сад».

В 2023 году акция вновь пройдет в нескольких форматах — очном и онлайновом. Организаторы планируют запустить трансляцию в теле- и радиоэфире.

Имя автора текста Тотального диктанта-2023 пока не известно. Ожидается, что его огласят на фестивале грамотности в Ярославле в сентябре.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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