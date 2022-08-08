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Три человека пострадали в перевернувшемся Renault Logan под Новосибирском

Фото Три человека пострадали в перевернувшемся Renault Logan под Новосибирском
Фото Три человека пострадали в перевернувшемся Renault Logan под Новосибирском

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВК"

В воскресенье, 7 августа автомобиль Renault Logan слетел в кювет после столкновения с Honda в Искитимском районе.

Три человека, в том числе несовершеннолетний ребёнок, пострадали 7 августа в результате ДТП с участием Renault Logan и Honda в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла в 17:20.

Фото Три человека пострадали в перевернувшемся Renault Logan под Новосибирском 2

"Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Honda, ехал в сторону Новосибирска из Барнаула. В пути следования он столкнулся с Рено Логан", — рассказали в полиции.

От удара Рено отбросило в кювет, где машина перевернулась. При этом Honda врезалась в ещё одну машину на трассе.

"В результате происшествия пострадали пассажиры автомобиля Renault Logan: женщина 1987 года рождения, мужчина 1971 года рождения и мальчик 2017 года рождения", — отметили в УГИБДД.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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