Церковный календарь на август 2022: какого числа Успенский пост и Медовый спас

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На 14 августа выпадает сразу два важных события для православной церкви. В эту дату верующие начнут соблюдать Успенский пост, а также встретят Медовый спас.

Успенский пост в 2022 году

Данный пост относится к одному из четырех многодневных постов в православии. Он длится всего две недели – с 14 по 27 августа включительно, но при этом он такой же строгий, как и Великий.

Согласно правилам, в пост можно есть овощи, фрукты, крупы, грибы, хлеб, орехи, мед. Из трапезы исключаются яйца, мясные и молочные продукты. Рыба в Успенский пост разрешается один раз – в праздник Преображения Господня, 19 августа.

По словам настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, протоиерея Игоря Фомина, каждому человеку нужно определить свою меру поста.

«Один может понести пост в полной объеме, и будет ему благо. Другому, наоборот, следует ослабить пост. Поститься не так строго, как написано в Уставе, могут болеющие люди. Болезнь — тоже своеобразный пост, смирение плоти. Кроме того, при некоторых заболеваниях гастрономический пост может принести вашему здоровью вред. Прислушайтесь к себе, спросите совета у врача», — говорит Игорь Фомин.

Кроме того, своя мера поста у беременных; у военнослужащих; у тех, кто работает в напряженном ритме или учится.

Как отмечает протоиерей, самое главное, что «нельзя есть в пост», — это своих ближних.

«Я говорю о гневе, о раздражении, о ссорах и любых других отрицательных поступках, которые разрушают мир между людьми. Ведь, поступая с ближними дурно, мы разрушаем и мост между нами и Богом», — подытожил священнослужитель.

Медовый спас в 2022 году

«Медовый Спас» — народное название первого дня Успенского поста. Он приходится на 14 августа и проходит в честь трех святынь:

Животворящего Креста Господня;

образа Спасителя;

иконы Владимирской Божьей Матери.

Согласно поверью, праздник получил название в честь Иисуса Христа-Спасителя. Также «Спас» некоторые трактуют как «спасение себя» с помощью пищи — меда, яблок, хлеба и т.д.

Кроме того, праздник отмечается как раз в сезон созревания меда и мака. Весь урожай верующие несут освящать в церковь. Стоит отметить, что в церковь не обязательно нести чистый мед, это могут быть медовые пряники, блины с медом или маком, пироги, булочки и другое.

В Медовый Спас практически все традиции связаны с медом:

Верующие ходят в церкви и освящают медовые продукты.

На стол во время еды первым подают мед.

Хозяйки готовят блюда с содержанием меда, например, медовые пряники, коврижки или квас.

Для пасечников этот день считается ключевым в сборе меда.

В этот день принято угощать соседских детей медом, также можно подарить баночку меда бедному.

Зачастую мед подают с хлебом, блинами и яблоками.



Однако стоит помнить и о запретах в этот день:

В народе считается, что на Медовый Спас нельзя ссориться, убирать в доме, шить, сквернословить, веселиться и громко кричать.

Нельзя также работать в огороде, а также делать уборку и передвигать тяжелые предметы.

С языческих времен 14 августа запрещено купаться в водоемах. Считается, что в мутной воде можно потерять здоровье.

Ранее Сиб.фм писал о главных традиция праздника Преображение Господне. Напомним, как правильно отмечать Медовый Спас, а также что категорически запрещено есть в период Успенского поста.

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