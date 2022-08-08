В Художественном музее открылась международная выставка «Сокровища «Ковчега» в сердце Сибири»

Фото предоставлены Новосибирским государственным художественным музеем

4 августа в Новосибирском государственном художественном музее на ул. Свердлова, 10 открылась выставка «Сокровища «Ковчега» в сердце Сибири» из собрания московского музея «Тапан».

Более трехсот человек собралось в Новосибирском художественном музее, чтобы посетить торжественное открытие новой выставки «Сокровища «Ковчега» в сердце Сибири». Эта экспозиция из собрания московского музея «Тапан» безусловно стала самым знаковым выставочным проектом этого лета и настоящей сенсацией. В 2022 году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией, а также 25-летие с момента подписания Договора о дружбе. Специально для участия в церемонии открытия прибыл Глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской апостольской церкви Езрас.

На площади у центрального входа по улице Свердлова шло яркое представление: русские красавицы в кокошниках, традиционный национальный армянский танец в исполнении юных зажигательных танцоров, душевное исполнение русских народных песен. Теплая дружеская атмосфера подчеркивала соединения культур двух стран – Российской Федерации и Республики Армении.

В числе почётных гостей на открытии выставки присутствовали представители Правительства области, мэрии г. Новосибирска, городского Совета депутатов, Законодательного собрания, Министерства культуры Новосибирской области, а также главы традиционных религий и национальных центров г. Новосибирска.

Екатерина Болдырева поприветствовала гостей и поблагодарила правительство Новосибирской области, главу региона Андрея Травникова, Министерство культуры Новосибирской области за помощь в подготовке проекта, а также кураторов выставки, директора музея «Тапан» Давида Багдасаряна и весь коллектив Новосибирского художественного музея.

«Готовя этот проект мы хотели провести незримый мост между Россией и Арменией, между Арменией и Новосибирской областью», – подчеркнула Екатерина Болдырева.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов поздравил присутствующих с открытием уникальной выставки. И поблагодарил организаторов проекта – директора музея «Тапан» и куратора выставки Давида Багдасаряна, директора Новосибирского художественного музея Екатерину Болдыреву и главу Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской апостольской церкви владыку Езраса за организацию выставки в Новосибирске:

«Впервые, в центре Сибири мы увидим уникальные экспонаты, произведения искусства, исторические реликвии, которые имеют не только человеческое значение, но и важны для нас и нашего братского армянского народа», – сказал Юрий Петухов.

Первый заместитель председателя законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов отметил актуальность экспозиции «Сокровища «Ковчега» в сердце Сибири» и выразил надежду, что подобных проектов будет больше.

«Через нашу историю, через культуру мы не только воспитываем наших детей, воспитываем сами себя. Мы закрепляем узы с нашим братским народом, который был первым народом, принявшим христианство. Это великая веха в истории. В самые тяжелые периоды истории именно вера давала армянскому народу возможность сплотиться еще сильнее», – заявил Андрей Панферов.

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим отметил самобытность армянской культуры и отметил, что русский и армянский народ всегда связывали и будут связывать братские отношения:

«Армянская культура – культура народа, история которого насчитывает несколько тысячелетий. Самое первое христианское государство. Очень важно, что эта выставка проводится у нас в Новосибирске в память 30-летия взаимоотношений Российской Федерации и Республики Армении», – отметил в приветственном слове владыка Никодим.

Глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской апостольской церкви Езрас выразил глубокую признательность всем причастным к организации проекта и поблагодарил за возможность жителям и гостям Новосибирска приобщиться к духовным и культурным ценностям Первохристианской Армении:

«Сегодня, когда мир стоит перед разрушительными потрясениями, духовные и культурные инициативы обретают чрезвычайную важность. Для нас отрадно, что инициатива проведения выставки нашла поддержку на самом высоком уровне в лице Губернатора Новосибирской области, за что мы благодарны Андрею Травникову, что вновь подтверждает его готовность способствовать плодотворному развитию взаимоотношений двух братских государств: России и Армении».

Заместитель мэра города Новосибирска Анна Васильевна Терешкова сравнила Новосибирск с дружной, многонациональной семьей:

«У нас многонациональный город. Мы привыкли жить дружно. Самый большой показатель этого – сегодняшний зал: представители великой нации, которые живут здесь на нашей новосибирской земле, в центре Сибири. Сегодня здесь присутствуют наши великолепные спортсмены, представители культурной общественности. Можно перечислять очень долго. Эти люди прославляют не только город Новосибирск, не только Россию. Они прославляют и Армению. Поэтому спасибо вам всем».

В заключение торжественного открытия куратор выставки, директор музея «Тапан» Давид Багдасарян отметил, что на выставке представлены уникальные христианские реликвии и памятники старины дохристианского периода: крест с частицей Креста Господня, мощевик с частицей мощей святого Григория Просветителя, мощи святого Власия Себастийского, акварель Ивана Айвазовского, работы Геворка Башинджагяна.

«Выставка сделана в рекордно короткие сроки. Команда Художественного музея показала высокий профессионализм присоздании экспозиции. Выставка собрала всю палитру армянского искусства и культуры – это и артефакты, свидетельствующие о глубокой истории армянского народа, изобразительное искусство – от книжной миниатюры до современных художников и, безусловно, это великие символы веры. Мы привезли с собой все тепло и любовь Армении в доброе сердце Сибири».

Выставка проработает до 28 августа 2022 года.

Для справки: Залы Новосибирского государственного художественного музея впервые открылись для посетителей в конце декабря 1958 года. С 1982 года он располагается в здании бывшего Сибревкома – архитектурном памятнике федерального значения, построенном в 1926 году по проекту выдающегося сибирского зодчего А.Д. Крячкова. В фондах музея хранится более 13 тысяч произведений русской и западноевропейской живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XVI-ХХI веков.

Официальный сайт НГХМ: nsartmuseum.ru

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