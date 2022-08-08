В Новосибирске демонтировали стелу к 45-летию Победы в ВОВ ради строительства гостиницы

Фото: АиФ-Новосибирск
Стелу памяти героев ВОВ у ТРК «Ройял Парк» демонтировали ради строительства гостиницы в Новосибирске.
Стела в честь 45-летия Победы в ВОВ, установленная возле ТРК «Ройял Парк», демонтирована в Новосибирске. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
Мэрия Новосибирска подчеркнула, что снос стелы был запланирован: ее даже не ремонтировали в 2022 году. На месте стелы и сквера будет установлен гостиничный комплекс. Об этом сообщает АиФ-Новосибирск.
Пресс-служба мэрии отдельно отметила, что позже сообщит, куда будет перенесена стела.
Напомним, сообщение от мэрии о демонтаже мемориала героям Великой Отечественной войны появилось в начале июля 2022 года. В муниципалитете признали, что мемориал действительно не очищали от результатов деятельности вандалов. Участок земли, на котором расположена стела, уже выделен под строительство гостиницы.
Также в начале лета в центре Новосибирска начались работы по установке стелы «Город трудовой доблести». Вице-мэр Новосибирска Терешкова пообещала, что муниципалитет будет следить за ходом работ по установке стелы, чтобы открыть ее вовремя. Кроме того, власти хотят разместить на площади Калинина видеоэкран и благоустроить территорию вокруг будущей стелы.
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