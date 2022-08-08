В Новосибирске концерт Ани Лорак отменили после критики спецоперации

Фото со страницы Анны Лорак в "ВК"

Концерт украинской певицы Ани Лорак в Новосибирске, запланированный на 25 ноября, отменён.

В Новосибирске отменён концерт популярной исполнительницы Ани Лорак. Её выступление в ДК Железнодорожников было запланировано на 25 ноября.

Отмена концерта, по неподтвержденным данным, может быть связана с критикой спецоперации. В связи с этим звезда продолжит гастрольный тур только в странах Европы.

Ани Лорак известна такими хитами как «Забирай рай», «Зеркала», «Новый бывший», «Зажигай сердце», «Сопрано», «Удержи мое сердце», «Медленно» и другие музыкальными композициями.

Как отмечается на сайте nsk.kassy.ru , жители Новосибирска могут вернуть деньги приобретённые билеты.