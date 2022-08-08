В Новосибирске в День железнодорожника состоялся массовый благотворительный забег

Фото: РЖД

Благотворительный забег «Достигая цели-2022!», приуроченный ко Дню железнодорожника, состоялся 7 августа на территории оздоровительного комплекса «Локомотив» имени Ф. Ивачева в Заельцовском парке Новосибирска. Шестой год подряд железнодорожники проводят спортивно-музыкальный праздник в формате благотворительного забега. Организаторами выступили детский фонд «Созвездие сердец» и РФСО «Локомотив». Генеральным партнером мероприятия традиционно стало ОАО «РЖД».

Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, давший старт забегу, поблагодарил всех участников за вклад в помощь детям.

Организованный забег – это не только спортивное, но и в первую очередь благотворительное мероприятие. Все собранные средства пойдут на оказание помощи в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, а также на оснащение специализированных сенсорных комнат, отметил Александр Грицай.

На протяжении месяца велась регистрация желающих принять участие в забеге. Каждый мог выбрать удобный способ регистрации и одну из трех дистанций: 500, 1520 метров и 10 км. В зависимости от выбранной дистанции необходимо было внести регистрационный взнос. Всего было собрано более 1,7 млн руб. По результатам регистрации участие в благотворительном забеге приняли более 1000 человек. Победителей, занявших первые, вторые и третьи места в каждой категории, торжественно наградили дипломами и призами начальник магистрали Александр Грицай, полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Помимо забега, для болельщиков и гостей мероприятия в парке также работала зона здорового образа жизни, где можно было поучаствовать в спортивных турнирах, мастер-классах и во многих других интересных мероприятиях, рассчитанных на любой возраст. На главной сцене мероприятия состоялась концертная программа.