Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске в День железнодорожника состоялся массовый благотворительный забег

Фото В Новосибирске в День железнодорожника состоялся массовый благотворительный забег
Фото В Новосибирске в День железнодорожника состоялся массовый благотворительный забег

Фото: РЖД

Благотворительный забег «Достигая цели-2022!», приуроченный ко Дню железнодорожника, состоялся 7 августа на территории оздоровительного комплекса «Локомотив» имени Ф. Ивачева в Заельцовском парке Новосибирска. Шестой год подряд железнодорожники проводят спортивно-музыкальный праздник в формате благотворительного забега. Организаторами выступили детский фонд «Созвездие сердец» и РФСО «Локомотив». Генеральным партнером мероприятия традиционно стало ОАО «РЖД».

Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, давший старт забегу, поблагодарил всех участников за вклад в помощь детям.

Организованный забег – это не только спортивное, но и в первую очередь благотворительное мероприятие. Все собранные средства пойдут на оказание помощи в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, а также на оснащение специализированных сенсорных комнат, отметил Александр Грицай.

Фото В Новосибирске в День железнодорожника состоялся массовый благотворительный забег 2

На протяжении месяца велась регистрация желающих принять участие в забеге. Каждый мог выбрать удобный способ регистрации и одну из трех дистанций: 500, 1520 метров и 10 км. В зависимости от выбранной дистанции необходимо было внести регистрационный взнос. Всего было собрано более 1,7 млн руб. По результатам регистрации участие в благотворительном забеге приняли более 1000 человек. Победителей, занявших первые, вторые и третьи места в каждой категории, торжественно наградили дипломами и призами начальник магистрали Александр Грицай, полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Помимо забега, для болельщиков и гостей мероприятия в парке также работала зона здорового образа жизни, где можно было поучаствовать в спортивных турнирах, мастер-классах и во многих других интересных мероприятиях, рассчитанных на любой возраст. На главной сцене мероприятия состоялась концертная программа.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

РЖД
забег
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19515
Выплата 10 000 рублей к школе: будет или нет в 2022 году
17272
День железнодорожника 7 августа 2022: новые красивые открытки с поздравлениями в стихах и прозе
12923
Настоящий удар для родителей школьников: что известно о выплате 10 000 к школе в 2022 году
11866
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
10545
Оставят без денег? Будет ли по 10 000 к школе в августе 2022
9821
Ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска
9489
В Красноярске четверо мужчин выкопали могилу для изнасилованной ими женщины